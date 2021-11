Údajná hlava bratislavskej pozemkovej mafie: Som nevinný! Zo špinavých peňazí som nevidel ani cent

Údajná hlava bratislavskej pozemkovej mafie Tibor H. počas záverečných rečí pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odmietol v piatok všetky obvinenia a je presvedčený o tom, že jeho meno bolo len "vsunuté do špinavých hier".

Hlavné pojednávanie bude pokračovať v decembri. Tibor H. na úvod záverečnej reči zdôraznil, že nevie, o akej zločineckej skupine prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Alexander Bíró hovorí. "Väčšinu spoluobžalovaných som v roku 2005, keď mala vraj zločinecká skupina vzniknúť, ani nepoznal," poukázal pred súdom Tibor H.

Údajná hlava bratislavskej pozemkovej mafie Tibor H. čelí obžalobe z trestného činu založenia zločineckej skupiny, obzvlášť závažného podvodu a z trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. "Moje meno bolo len vsunuté do špinavých hier, preto tvrdím, že som nevinný. Zo špinavých peňazí som nikdy nevidel ani cent alebo halier," dodal obžalovaný.

Obhajoba Tibora H. počas záverečných rečí uviedla, že tvrdenia obžaloby neboli pred súdom dokázané a navrhla súdu, aby v plnom rozsahu Tibora H. spod obžaloby oslobodil. Poukázal na to, že Tibor H. dôveryhodne dokázal, odkiaľ poznal niektoré osoby z obžaloby a zároveň sa nedokázalo, že poznal aj iných obžalovaných. "Navrhujem súdu, vzhľadom na to, že sa nepreukázal jediný dôkaz o tom, že by sa Tibor H. skutku z obžaloby dopustil, aby môjho klienta v plnom rozsahu spod obžaloby oslobodil," dodal advokát.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Bíró je, naopak, presvedčený o tom, že dokazovanie počas hlavného pojednávania bolo dostatočné a preukázateľne dokazuje spáchanie skutkov, ktoré sú uvedené v obžalobe. Poukázal na dôveryhodné výpovede svedkov, listinné dôkazy či výsledky domových prehliadok. Výpovede viacerých svedkov zo strany obhajoby označil za účelové. "Navrhujem, aby súd uznal všetkých obžalovaných za vinných a uložil im primeraný trest odňatia slobody podľa ich podielu na trestnej činnosti, a tiež im uložil trest prepadnutia majetku," ukončil záverečnú reč prokurátor.

ŠTS po vypočutí záverečných rečí väčšiny obžalovaných odročil pojednávanie na 3. decembra a 10. decembra.

V súvislosti s podvodným ovládnutím rozsiahlych parciel v mestskej časti Rusovce sa od roku 2018 postavilo pred súd viacero osôb. Obžalované boli z viacerých zločinov. Ako členovia zločineckej skupiny založenej v Bratislave v roku 2005 mali páchať rôznu trestnú činnosť zameranú predovšetkým na nelegálne prevody nehnuteľností – podvody, ich legalizáciu a s tým súvisiace falšovanie a pozmeňovanie verejných listín.

Hlavou zločineckej skupiny mali byť Tibor H. a Zoltán P., ktorí mali podľa prokuratúry postavenie na vyššom stupni. Zločineckej skupine sa podľa obžaloby podarilo v roku 2007 podvodne získať celkom 40 hektárov pôdy v extraviláne a 40 árov pôdy v intraviláne Rusoviec, ktoré patrili rakúskemu občanovi, ktorý v tom čase ležal vo vysokom veku v kóme v rakúskom sanatóriu. Mali mu tým spôsobiť škodu vo výške 781.411 eur.