Pellegrini na NAKA! Vypovedať má o údajnom státisícovom úplatku v krabici od šampanského

Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini vypovedá dnes na NAKA.

Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Ako sám uviedol, netuší v akej kauze to bude. Podľa informácií portálu by to malo byť v prípade údajného úplatku v krabici od šampanského. Kauza vyplávala na povrch v júli.

Obvinení v kauze Mýtnik - bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba totiž vypovedali o úplatkoch, vďaka ktorým mali byť prijaté legislatívne zmeny. Podľa Imreczeho mal vtedajší štátny tajomník pod ministrom financií Petrom Kažimírom, Peter Pellegirini, zinkasovať z jedného "kšeftu" 150-tisíc eur v krabici od šampanského. Bývalý expremiér Pellegrini obvinenia rázne odmieta a tvrdí, že za všetkým stojí Igor Matovič a jeho skupinka. Vraj ide o snahu pošpiniť najsilnejšiu opozičnú stranu.