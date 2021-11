Medici v Košiciach upozorňujú mužov na význam prevencie: Kde ich môžete stretnúť?

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach v piatok informujú širokú verejnosť o život ohrozujúcich rizikách týkajúcich sa mužského zdravia.

V rámci osvetovej akcie Movember oslovujú okoloidúcich v priestoroch košického obchodného centra na Námestí osloboditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová.

Medici budú verejnosti k dispozícii do 15.30 h. Hovoriť budú o rakovine semenníkov a prostaty. Záujemcov budú prakticky školiť aj prostredníctvom modelu semenníkov s patologickou hrčkou.

Hlavným cieľom študentskej akcie je pripomenúť dôležitosť starostlivosti o zdravie a význam prevencie pre včasné odhalenie mužských rakovinových ochorení. „Prevencia je veľmi dôležitá - nemala by sa podceňovať, pretože veľakrát môže zachrániť zdravie a ľudský život. Dúfame, že aj my študenti so svojimi vedomosťami prispejeme k zvýšeniu povedomia o tejto téme, ktorá môže byť považovaná za chúlostivú, ale je to tiež súčasť života a nemala by byť preto žiadne tabu,“ povedala podpredsedníčka pre vonkajšiu komunikáciu Spolku medikov mesta Košice Viktória Kudriková.

Počas mesiaca november sa tradične konajú osvetové akcie zamerané na mužské zdravie. Symbolom celosvetovej kampane Movember sú mužské fúzy, pritiahnuť majú pozornosť mužov k otázkam týkajúcim sa ich zdravia.