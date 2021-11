Otváracie hodiny v Starom Meste riešia poslanci, obyvatelia aj prevádzkari: Debata sa skončila hádkou

Poslancov, obyvateľov a majiteľov podnikov čaká ešte ťažký boj!

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by od Nového roka malo skrátiť otváraciu dobu prevádzok v Starom Meste, bude predmetom rokovaní pracovnej skupiny. Tú zriadila starostka Zuzana Aufrichtová. Zastúpenie by v nej malo mať mesto, mestská časť, prevádzkari, ale aj občania. Staromestský poslanec Vladimír Palko tvrdí, že starostka nerešpektuje vôľu poslancov a stavia sa na stranu prevádzkarov. Podľa nočného primátora skrátenie otváracej doby podnikov problém rušného nočného života nevyrieši.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Staromestskí poslanci schválili VZN o skrátení otváracej doby prevádzok v Starom Meste ešte v októbri. Dôvodom bolo jednak to, že súčasné znenie považoval Protimonopolný úrad za diskriminačné, a jednak sťažnosti na nočný hluk. Nariadenie, ktoré malo nadobudnúť účinnosť od Nového roka, sa však stretlo s búrlivými reakciami. V Novom Čase sme vtedy informovali o tom, že pre niektorých prevádzkarov môže byť takéto skrátenie otváracej doby devastačné.

Starostka Zuzana Aufrichtová sa preto rozhodla zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by mala do začiatku decembra problém rozuzliť. Z viacerých stretnutí podľa starostky vyplynulo, že problém by vyriešili cielené, nie plošné riešenia, keďže problémom je len zopár prevádzok. „Za úvahu stojí, či nie je riešením nechať to skoro bez regulácie, a keď bude problém, tak tému opäť otvoriť,“ povedala Aufrichtová, podľa ktorej je nutné aj naďalej hľadať kompromis medzi všetkými stranami.

Koniec nočného života?

Jedným z členov pracovnej skupiny by mal byť poslanec Starého Mesta Vladimír Palko. Ten opätovné otváranie VZN o otváracích hodinách vníma ako pohŕdanie poslancami. „Mesto bude mať od Nového roka platné VZN, ktoré odhlasovala výrazná väčšina poslancov naprieč politickým spektrom ako najvhodnejší kompromis. Obávam sa, že tzv. pracovná skupina bude iba ďalším umelo vytvoreným priestorom na hádky obyvateľov s prevádzkarmi,“ hovorí Palko. Pripomenul, že jedno stretnutie prevádzkarov s obyvateľmi sa udialo už minulý týždeň, označil ho však za frašku.

„Prišlo fakticky k psychickému nátlaku na obyvateľov, ktorí ešte nerezignovali na svoje práva a už tak musia čeliť dennodenným problémom na miestach bydliska,“ zastáva sa Palko Staromešťanov. Podľa nočného primátora Bratislavy Martina Královiča, ktorý bude tiež súčasťou pracovnej skupiny, sa skrátením otváracích hodín prevádzok nevyrieši problém príliš bujarého nočného života v Starom Meste.

„Ľudia sa dostanú skôr do ulíc a budú z nich pomalšie odchádzať, keďže kapacita taxislužieb to nedokáže všetko obslúžiť a prvé denné spoje MHD začínajú jazdiť až po 4.00,“ vysvetľuje svoj postoj Královič. Riešením je podľa neho zonácia Starého Mesta a zohľadňovanie lokalít v mestskej časti. „Nesúhlasil by som s dlhou otváracou dobou nočného klubu napr. na Slavíne, Bôriku alebo na Hlbokej, ale viem si to predstaviť napr. na pešej zóne, Námestí SNP alebo Obchodnej ulici,“ vysvetľuje Královič.

Aké zmeny schválili od nového roka?

Pohostinstvá:

Nedeľa - štvrtok: 6.00 - 23.00 hod.

Piatok - sobota: 6.00 - 2.00 hod.

Predaj cez okienko:

Pondelok - nedeľa: 6.00 - 24.00 hod.

Herne:

Pondelok - nedeľa: 10.00 - 22.00 hod.

Terasy:

Nedeľa - štvrtok: 6.00 - 22.00 hod.

Piatok - sobota: 6.00 - 23.00 hod.

Nočné kluby, diskotéky:

Nedeľa - štvrtok: 10.00 - 24.00 hod.

Piatok - sobota: 10.00 - 3.00 hod.