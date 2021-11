Klávesista Karvaš spomína na Mekyho († 69): Hviezdne obdobie v kapele Limit

Klávesista Martin Karvaš pôsobil v Limite na začiatku 80. rokov.

S Mirom Žbirkom nahral prvé tri albumy (Doktor Sen, Sezónne lásky a Roky a dni). Na toto obdobie spomína ako na veľmi úspešné. Netrvalo však dlho, v roku 1984 odišiel do novovznikajúceho Banketu.

K spolupráci s Mekym sa dostal, keď bol ešte na vysokej škole. „Oni (Žbirka, Laco Lučenič a Dušan Hájek) boli vyhodení z Modusu a točili prvý album Doktor Sen, na ktorom bola aj Balada o poľných vtákoch. Zháňali niekoho, kto by to nahral, tak som to nahral a potom sme začali spolu hrávať,“ spomína Karvaš.

V Limite pôsobil len asi dva a pol roka. Bolo to práve to obdobie, keď Meky získal Zlatú Bratislavskú lýru aj Zlatého slávika. „On bol veľmi úspešný od začiatku. Na prvom albume bolo množstvo hitov, bolo to veľmi úspešné obdobie. Mali sme plné koncerty,“ pokračuje hudobník.

S Mekym absolvoval aj dva veľké zahraničné zájazdy - v Sovietskom zväze a v Bulharsku. Oba sa však skončili predčasne. „Obidva zájazdy Meky v polovici prerušil, lebo mu to nejako nevyhovovalo, čo nás mrzelo, lebo my sme z toho žili.“ Aj keď sa rozišli v dobrom, stretávali sa málo. „Ja som mal nahrávacie štúdio Ebony, kde nahrával, tak sme sa stretli a priateľsky porozprávali, ale kontakty boli minimálne,“ dodáva Karvaš.