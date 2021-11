Futbalista František žaluje nemocnicu v Nitre: Operovali mi zdravé koleno, chcem 65-tisíc!

Zobudil sa z narkózy a s hrôzou zistil, že mu operovali nesprávne koleno!

Za tento počin ortopéda z Fakultnej nemocnice v Nitre žiada František (78) kompenzáciu. Bývalý futbalista, ktorý v 1. československej lige odohral 82 zápasov, sa po vyše 2 rokoch konečne dočkal súdu, ktorý rozhodne o žiadosti o odškodné. Po operácii sa ledva hýbe a žiada za zničenie aktívneho života 65-tisíc eur a ďalšie tisíce ako náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. Nemocnici sa však vidí táto suma vysoká.

Žil život, ktorý by mu mnohí mladší závideli. Hral futbal, chodil po horách a obrábal tri záhrady! Pred pár rokmi ho začalo pobolievať koleno. Na svoj vek to vnímal ako malý problém, no postupne ho trápilo čoraz viac. Keď sa zranil na milovanom futbale, vydal sa za doktorom, aby ho dali do poriadku.

Stal sa presný opak! Vo štvrtok 21. marca 2019 podstúpil operáciu, pri ktorej mu mali na pravom kolene vymeniť kĺb. Tešil sa, že sa mu kvalita života zväčší a opäť bude s radosťou behať na trávnikoch a zdolávať štíty hôr. Vo Fakultnej nemocnici v Nitre mu však operovali zdravú nohu! Navyše dostal zápal a doteraz nie je v poriadku.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval pochybenie, a tak František žiada od nemocnice odškodné za nemocenskú ujmu a bolestné vo výške 65-tisíc eur a ako náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vyše 10-tisíc eur. O výške však má rozhodnúť znalec. Nemocnica s výškou nesúhlasí, a tak sa začal súd.