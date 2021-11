Maloobchodníci nesúhlasia s testovaním zamestnancov: Nechceme vyhrotené situácie

Slovenskí maloobchodníci nesúhlasia s plánovaným testovaním zamestnancov na náklady zamestnávateľa od decembra bez akejkoľvek finančnej kompenzácie zo strany štátu.

Navyše, ak príde k zavedeniu povinnosti OTP na pracoviskách, v predvianočnom čase nemusia maloobchodníci stihnúť nahradiť výpadok zamestnancov, ktorí do dnešného dňa nie sú zaočkovaní. Nehovoriac o možných vyhrotených situáciách na pracoviskách. Konštatoval to vo štvrtok predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) Daniel Krakovský.

„Štát sľuboval kompenzácie na hygienické opatrenia, odškodnenie maloobchodníkov počas zatvorenia, slobodu pre očkovaných. Ukazuje sa, že aj existujúca a slabá podpora je postupne rušená, no povinnosti pribúdajú a situácia sa nezlepšuje. Vláda žiada podnikateľov, aby prakticky suplovali jej úlohy, s čím nemôžeme súhlasiť,“ povedal Daniel Krakovský. Maloobchodníkov trápi to, že štát sa nesnaží presvedčiť rizikové skupiny obyvateľstva, aby sa dali očkovať, a to napríklad aj priamou finančnou motiváciou, ktorá bude v konečnom dôsledku lacnejšia ako uzavretie ekonomiky. Je podľa ISKM mnoho možností, ktoré ešte nevyužil a stačilo sa inšpirovať v zahraničí. V súčasnej situácii hrozí, že kvôli slabej očkovacej kampani budú preplnené nemocnice a nakoniec príde k lockdownu, k akému sme pristúpili koncom roka 2020.

„Maloobchodníci nemajú šancu prežiť ďalší prípadný lockdown, keďže ich štát hodil cez palubu a odmietol im preplatiť náklady súvisiace s pandémiou a núteným zatvorením prevádzok. Aj napriek sľubom do dnešného dňa neprišlo k žiadnemu odškodneniu a situácia je ešte kritickejšia ako v prípade druhej vlny. Štát musí okamžite prijať také opatrenia, ktoré dokáže vymáhať svojimi zložkami a zároveň zabezpečiť normálne fungovanie spoločnosti a ekonomiky," dodal Krakovský.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva v SR približne 300 000 ľudí. Medzi členov ISKM patria firmy ako NAY, LPP Slovakia, Martinus, Intersport, Albi, Bencik Culinary Group a mnohé iné s takmer 1 000 prevádzkami po celom Slovensku.