Zaujímavá motivácia: Kraj pripravuje benefitný systém pre zaočkovaných

Košický samosprávny kraj (KSK) chce v čase zhoršujúcej sa pandemickej situácie pomôcť zmierniť dopady opatrení súvisiace s koronavírusom.

Prostredníctvom pripravovaného benefitného systému chcú motivovať ľudí k očkovaniu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Pomôcť k vyššej zaočkovanosti a podporiť producentov a poskytovateľov služieb v našom kraji chceme prostredníctvom pripravovaného benefitného systému. Vyzývame podnikateľské subjekty, ktoré pôsobia v Košickom kraji a majú záujem poskytnúť benefit, zľavu alebo inú výhodu zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19, aby sa k nám pridali. V posledných týždňoch nás oslovili viacerí poskytovatelia produktov a služieb, že majú záujem takýmto spôsobom motivovať ľudí k očkovaniu. Chceme ich preto sústrediť pod jednou strechou tak, aby sa zaočkovaní východniari vedeli jednoducho pozrieť, na aký benefit majú nárok a kde si ho môžu uplatniť,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výzvu na zapojenie sa do benefitného systému vyhlasuje kraj v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže tak, aby sa mohol zapojiť každý, kto o to má záujem. Benefitný systém pre očkovaných ponúkne výhody na nákup produktov a služieb napríklad z oblasti gastropriemyslu či rekreácie. Zapojiť sa však môžu akékoľvek prevádzky s ponukou tovarov a služieb pôsobiace v Košickom kraji. Získať bude možné zľavu z ceny alebo napríklad produkt navyše. Podnikatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do krajského benefitného systému, sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu info@preodmenu.sk, samotná výzva je zverejnená aj na web.vucke.sk.

Od pondelka 15. novembra budú v čiernej farbe covid automatu takmer všetky okresy v kraji, bordový zostáva už len okres Rožňava. V čiernych okresoch bude v reštauráciách platiť iba okienkový predaj a rozvoz jedál, zatvorené zostanú napríklad fitnescentrá, wellness, kúpele či akvaparky. Na hromadných podujatiach sa bude môcť zúčastniť obmedzený počet účastníkov, zakázané sú aj svadobné hostiny či kary. Farbu v covidovom automate si môžu okresy vylepšiť vyššou zaočkovanosťou obyvateľov nad 50 rokov. Ak sa v tejto vekovej kategórii zaočkuje aspoň 65 percent z nich, tento okres sa definitívne vyhne čiernej farbe a najprísnejším opatreniam.