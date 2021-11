Muži zanedbávajú urologické prehliadky, čísla v prevencii sú alarmujúce: Nová kampaň so známymi tvárami

Počas mesiaca november celosvetová kampaň Movember vyzýva mužov na preventívne urologické prehliadky.

Odhaduje sa, že na Slovensku trpí rakovinou prostaty takmer 9000 Slovákov, pričom ročne pribúda viac ako 2000 nových pacientov. Vo štvrtok na to upozornila Slovenská urologická spoločnosť s partnermi.

Slovenská urologická spoločnosť dlhodobo upozorňuje, že muži prevenciu podceňujú a preventívne urologické prehliadky zanedbávajú. "Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov po päťdesiatke. Na preventívnu urologickú prehliadku, ktorá môže pomôcť včas odhaliť ochorenie, však chodí na Slovensku len malé percento mužov v rizikovom veku," opisuje situáciu prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík.

Vďaka včasnej diagnostike a novým možnostiam liečby pritom podľa odborníkov existuje vysoká šanca na úplné vyliečenie.

Napriek snahe odborníkov sa podľa Minčíka čísla v prevencii na Slovensku dlhodobo nezlepšujú. Pomôcť by mohla nová kampaň. "Vidíme, že naše movembrové kampane majú zmysel. Aj vďaka nim sa každým rokom zvyšuje povedomie o tomto ochorení. Prax nám však ukazuje, že napriek tomu muži preventívne prehliadky odkladajú a odôvodňujú si to známou výhovorkou 'nemal som čas'. Rozhodli sme sa preto, že mužom tento čas na vlastné zdravie darujeme," vysvetľuje zámer najnovšej kampane Minčík.

Známi Slováci sa budú snažiť ľudí odbremeniť od bežných časovo náročných povinností. Počas novembra verejnosť bude môcť prostredníctvom súťaže na dalsom.sk získať čas od viacerých známych slovenských tvárí. Do kampane sa môže prihlásiť každý do 30. novembra. Do súťaže svoj čas venujú minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, herečka a spisovateľka Kristína Tormová či prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.