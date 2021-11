Spomienka na zosnulého Žbirku († 69): Na legendárneho speváka nezabudli ani poslanci v parlamente

Poslanci Národnej rady (NR) SR si v úvode dňa pripomenuli zosnulého speváka Miroslava "Mekyho" Žbirku, ale aj vojnových veteránov.

Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) pripomenul, že práve 11. november je Dňom vojnových veteránov, a vyzdvihol dôležitosť pripomínania si padlých hrdinov.

Následne sa zákonodarcovia začali zaoberať návrhom na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu na zmenu legislatívy súvisiacej s treťou vlnou pandémie.

Nezaradený poslanec Milan Mazurek sa chcel zapojiť do diskusie, no nemal nasadený respirátor tak, ako hovoria platné opatrenia. Laurenčík ho po viacerých minútach vykázal zo sály. Mazurek však odmietol odísť od rečníckeho pultu. Podpredseda snemovne preto rokovanie na 15 minút prerušil.

Po schválení zrýchleného režimu k novele by sa mali poslanci venovať samotnému návrhu v prvom čítaní. Legislatívne zmeny z dielne rezortu zdravotníctva hovoria napríklad o možnosti, že by sa zamestnanec musel pri vstupe do práce preukázať potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu.