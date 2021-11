Slovensko žne na EXPO v Dubaji úspechy: Píšu o nás zahraničné médiá! Neuveríte, kto navštívil náš pavilón

Žneme obrovské úspechy! EXPO Dubai je miestom, kde sa najbližších šesť mesiacov stretávajú ľudia z celého sveta. Pre Slovensko je to veľká príležitosť a naša krajina sa prezentuje skutočne vo veľkom štýle. Trojpodlažný národný pavilón láka mnoho účastníkov a nechýbali ani také hviezdy ako Peter Sagan, Leoš Mareš, či manželia Geissenovci. Našu expozíciu svojou návštevou poctil dokonca aj samotný korunný princ Dubaja. No to nie je zďaleka jediný úspech, hovorí zástupkyňa generálnej komisárky EXPO Dubaj, Zuzana Vicelová.