Obrovský šok z Prahy! Meky Žbirka († 69) skonal po nedávnej hospitalizácii: Rodinná kliatba?!

Nevysloviteľný smútok! V stredu podvečer sa objavila na sociálnych sieťach legendárneho speváka Mira Žbirku († 69) šokujúca správa o jeho smrti so zvláštnou fotografiou.

Na nej leží známy Meky v čiernom oblečení na podlahe obklopený hudobnými nástrojmi. O hudobníkovi, ktorý má aj anglické korene, bolo známe, že si rád robí anglické žartíky a mnohí jeho fanúšikovia dúfali, že toto je len jeden z nich. Žbirka, ktorý sa pred pár týždňami nečakane ocitol v nemocnici, bojoval vtedy s infekčným ochorením, z ktorého sa podľa vlastných slov dostal a vrátil sa domov k svojej manželke. Po hluchom období, keď o ňom nebolo počuť, zrazu prišla zdrvujúca správa, že autor mnohých hitov odišiel z tohto sveta! Manželka Katka potvrdila najhoršie, Meky zomrel na zápal pľúc!

Všetci v šoku. V stredu podvečer sa objavila na Mekyho účtoch na sociálnych sieťach zvláštna správa: ‚Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ‘ to by povedal Meky, keby žil. MIRO ŽBIRKA 21. 10. 1952 - 10. 11. 2021.“ Behom pár minút sa začali zhromažďovať stovky komentárov nielen od jeho fanúšikov, ale aj známych tvárí, ktoré k nemu mali blízko. Novém Času smutnú správu potvrdila Žbirkova manželka Katka, ktorá od žiaľu nemohla hovoriť a na otázku, či známy hudobník zomrel, len stroho povedala: „je.“ Napriek obrovskej bolesti o niečo neskôr priznala, že láska jej života, s ktorou prežila 33 rokov, skonala na zápal pľúc. „Bola som pri ňom až do konca,“ dodala Katka, pre ktorú je strata milovaného muža dýkou priamo do srdca. So zápalom pľúc však bojoval hudobník už v minulosti. Po tom, čo mal za sebou hektický rok 2016, odišiel Meky oddychovať a silvestrovať do Londýna, kde však na neho doľahol zápal pľúc a skončil v nemocnici. Nový rok tak začal s hŕbou antibiotík, ktoré mu však nepomohli a museli mu vtedy nasadiť liečbu pomocou infúzií. Keď sa jeho stav vo februári 2017 o niečo zlepšil, spolu s milovanou manželkou priletel súkromným malým lietadlom do Vysokých Tatier, kde si dopriali ozdravný pobyt.

Pravdou však je, že Žbirka sa ani v týchto posledných týždňoch necítil veľmi dobre. Rušil naplánované pracovné podujatia a zdržiaval sa väčšinou doma. V polovici októbra dokonca skončil nečakane v nemocnici, odkiaľ sa však svojim verným fanúšikom poctivo hlásil so slovami: „Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúzkach. Posielajte energiu, budem ju potrebovať,“ poslal vtedy Meky pozitívny odkaz. O pár dní neskôr už bol doma a spokojne oddychoval na svojom obľúbenom gauči. Podľa hudobného publicistu Juraja Čurného dokonca pracoval na novom albume, ktorý mal vyjsť k jeho 70. narodeninám a zahrať si mal aj so synom Davidom žijúcim v Londýne.