Bizarný spor Slovenska a USA o nájomné: Američania dlhujú za ambasádu 260-tisíc €?!

Bizarný problém! Ambasáda USA zadržiava nájomné za priestor, v ktorom sídli. Historickú budovu na Hviezdoslavovom námestí spravuje Pamiatkový úrad, ktorý tvrdí, že Američania dlhujú 260-tisíc eur!

Dôvodom neplatenia nájmu má byť nespokojnosť veľvyslanectva so stavom fasády.

Americké veľvyslanectvo sídli v budove Pamiatkového úradu na Hviezdoslavovom námestí už 7 rokov. Podľa Hospodárskych novín má však na nájomnom dlhovať 260-tisíc eur. Ambasáda tvrdí, že dôvodom nesplácania nájmu je nespokojnosť s technickým stavom budovy. „Pred siedmimi rokmi začala fasáda časti našej ambasády chátrať, čo mohlo zapríčiniť zranenie našich zamestnancov alebo návštevníkov. Pamiatkový úrad preto nainštaloval kovovú sieť na zachytávanie padajúcich trosiek,“ tvrdí. „Spojené štáty pracujú s prenajímateľom na vyriešení tohto rizika podľa zmluvy. Preto zadržiavajú nájom, kým nebude problém vyriešený,“ dodáva Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Miroslav Ragač však prezradil, že v zmluve nie je ukotvené, že nespokojnosť s fasádou budovy by sa mohla stať dôvodom neplatenia. Budova amerického veľvyslanectva robí mestu vrásky už dlho. Dlhodobým problémom je napríklad trojmetrový plot, ktorým je veľvyslanectvo obohnané. Mestská časť Staré Mesto už v roku 2018 žiadala jeho odstránenie, no neúspešne.

Pokazia sa vzťahy?

Nový Čas sa opakovane snažil kontaktovať Pamiatkový úrad aj ambasádu, aby nám zmluvu o nájme budovy sprístupnili. Konkrétneho znenia sme sa však nedopátrali. Podľa realitného advokáta Mojmíra Plavca vo všeobecnosti platí, že nespokojnosť so stavom fasády nezbavuje nájomcu povinnosti platiť nájomné. „Zároveň platí, že v prípade, ak je stavbu možné užívať len obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Najdôležitejšie je však to, čo je napísané v konkrétnej zmluve, ktorú, bohužiaľ, nemáme k dispozícii,“ vysvetlil Plavec. Dodal, že neplatenie nájomného je jedným zo základných dôvodov ukončenia nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa. Pamiatkový úrad môže rozhodnúť, že ak ambasáda USA nebude platiť nájom ani naďalej, budovu už ďalej Američanom prenajímať nebude. To by však mohlo pokojne znamenať naštrbenie vzťahov medzi oboma krajinami.