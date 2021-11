V Nízkych Tatrách sa pripravujú na začiatok zimnej sezóny: Kedy otvárajú stredisko v Jasnej pre lyžiarov!

Zima už klope na dvere! Vrcholky Tatier sú síce pokryté snehom, no v nižších polohách sú na zjazdovkách ešte stále suché pláne.

A keďže Martin na bielom koni neprišiel, v lyžiarskom stredisku Jasná (okr. Liptovský Mikuláš) testovali zasnežovacie systémy, aby boli pripravení na moment, keď ich nahodia naplno. Spolu 624 tyčí rozprašovalo vodu a na svahoch tak vytvárali efektnú hmlu.

Hoci platia prísne protipandemické obmedzenia, prevádzkovatelia v Jasnej sa na sezónu naplno pripravujú. „Rátame s tým, že stredisko bude fungovať, lebo podľa COVID automatu by sme mali byť v prevádzke v akomkoľvek režime, len s inými obmedzeniami,“ hovorí riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš. „Zatiaľ začneme zasnežovať hlavné ťahy v stredisku, a to Bielu púť, Brhliská a Jelení grúň. Ak nám počasie pomôže a trošku prisneží, budeme ďalej rozširovať počty zasnežených zjazdoviek. Stredisko pre lyžiarov v Jasnej chceme otvoriť 3. decembra a v priebehu budúceho týždňa začne aj predpredaj skipasov.“ V stredisku pozorne sledujú vývoj situácie a všetko tomu prispôsobujú. „Bezpečnosť našich návštevníkov je pre nás prvoradá. Rozostupy, koridory, rúška a obmedzenie prepravnej kapacity, to všetko bude fungovať presne podľa momentálneho covidového nastavenia,“ dodal Trumpeš.

Vodu majú na 4 dni

Vo velíne, odkiaľ sa riadi celý systém zasnežovania, pracuje Ján Švec. „Odtiaľto máme prehľad o všetkých zasnežovacích zariadeniach v celom stredisku. Vieme, ako zasnežujú, pri akej teplote, vlhkosti, smere a sile vetra. Vo vybudovaných vodných plochách máme uskladnených asi 70-tisíc m³ vody, čo nám postačí na zasnežovanie strediska pri plnej kapacite na štyri dni. Zhruba za toľko dní vieme pripraviť stredisko na lyžovanie. Teraz už len čakáme, kedy teplota stabilne klesne pod bod mrazu, a môžeme naplno zasnežovať,“ pochválil sa technik Švec, ktorý tu pracuje už viac ako 22 rokov. Pod palcom tam majú vyše 600 kusov techniky.

Zjazdovky v Jasnej

Jasná sever

Dĺžka trate: 25,7 km

Rozprašovače: 427 ks

Jasná juh

Dĺžka trate: 12 km

Rozprašovače: 197 ks

Spotreba elektriny: cca 4,5 MW/h

Spotreba vody: cca 700m³/h

Podľa platných obmedzených

- V kabínkovej lanovke 25 % kapacity a len očkovaní

- Vlek a sedačka len 50 % kapacity, testovaní a očkovaní