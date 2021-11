Prečo sv. Martin (ne)prichádza na bielom koni? Klimatológ vysvetľuje

Martin patrí k obľúbeným slovenským menám a nesie ho u nás veľa mužov a chlapcov.

Jeho latinský pôvod Martinus v preklade znamená zasvätený bohovi Marsovi a v prenesenom význame bojovný. U nás je však Martin spájaný skôr s príchodom zimy. Odkiaľ sa k nám dostal a čo sa o ňom traduje? Prečo vlastne prichádza na bielom koni?

Martin bol synom rímskeho dôstojníka. Narodil sa asi okolo roku 316 v dnešnom Maďarsku. Do rímskej légie vstúpil v 15 rokoch. Legenda hovorí, že v jeden zimný večer stretol premrznutého žobráka. Martin neváhal, mečom rozťal svoj plášť. Polovicu plášťa dal trasúcemu sa žobrákovi a polovicu si nechal. Neskôr mal Martin sen o človeku, ktorý má na sebe polovicu jeho plášťa. Bol to Ježiš, ktorý hovoril priateľom: „Pozrite, to je Martin, ktorý sa podelil so mnou o kabát.“ O niečo neskôr bol z armády prepustený, odišiel do Francúzska. V roku 372 prijal svätý Martin biskupský stolec v Tours. Aj po vymenovaní za biskupa žil naďalej ako mních vo svojej chatrči. Zomrel 8. novembra 397. Biskupa Martina pochovali 11. novembra. Ľudia si už vtedy boli istí, že žil ako svätec.

Martinov patronát

- Svätý Martin je patrónom vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a hostinských, cestujúcich, chudobných, žobrákov. Taktiež čističov, utečencov, väzňov, pastierov, debnárov, vinohradníkov, mlynárov, pri prosbe za dobrú úrodu, je patrón mnohých kostolov, miest, farností, diecéz a štátov. My ho poznáme najmä ako ochrancu chudobných, vojakov a vinohradníkov.

4 Naj symboly Martina

Hus

Prvá povesť hovorí, že husi svätého Martina pri kázaní toľko rušili, že teraz pykajú na svätomartinskom pekáči.

Druhá povesť hovorí, že sv. Martin sa pred svojou voľbou za biskupa zo skromnosti skrýval v husacom obydlí, ale husi ho svojím gáganím prezradili. Faktom však je, že už vo feudalizme sa v tento deň vyplácal prenájom a poddaní odovzdávali zemepánom hus. Každopádne, hus patrila k hlavným pokrmom. Rozdeľovanie jej mäsa malo určené poradie. Najnižší sluha dostal krídlo, aby vraj pri práci lietal, vyšší sluha stehno, hospodár si sám nechal zvyšok.

Sladké rožky

- Piekli sa z kysnutého cesta, plnili sa makom alebo lekvárom a mali tvar podkovy alebo pastierskeho rohu. Tie dostával zo služby odchádzajúci čeľadník alebo slúžka ako výslužku, alebo nimi dievča obdarilo svojho milého.

Víno

- Vo vinárskych oblastiach sa na Martina otvárajú prvé mladé vína z jesenného zberu. Poznáme ich aj ako svätomartinské vína. Táto tradícia siaha ešte do čias Jozefa II. v Rakúsko-Uhorsku.

Biely kôň

- Nevie sa, či Martin naozaj jazdil na bielom koni. To, že Martin jazdí na bielom koni, vychádza skôr z ľudovej tradície, keď si ľudia všimli, že často býval prvý sneh práve okolo sviatku sv. Martina.

Martin nejazdil po nížinách

Pavol Faško, klimatológ

- V minulosti sa stávalo, že v tomto čase sa vytvorila snehová pokrývka, skôr vo vyšších nadmorských výškach. Naši predkovia, ktorí túto pranostiku začali využívať, určite žili vyššie nad morom. 11. november je príliš skorý na to, aby sa vytvorila snehová pokrývka v nížinách Slovenska.

Hody a mladé víno

Katarína Nádaská, etnologička

- V minulosti bolo meno Martin veľmi populárne. Prejavovalo sa to aj tak, že veľa kostolov bolo zasvätených sv. Martinovi. Známy je pojem svätomartinské hody. Na týchto hodoch sa obyčajne podávala pečená husacina a lokše. Ďalším zvykom bolo, že vo vinohradníckych oblastiach sa na Martina robila prvá ochutnávka mladého vína. Pri tejto koštovke sa v minulosti robilo aj požehnanie vína. Svätomartinské hody v Bratislave, kde je Dóm svätého Martina, boli výnimočné aj tým, že zástupcovia mesta nosili panovníkovi husy ako poďakovanie za starostlivosť o rozvoj mesta