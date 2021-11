Lekár Peter Visolajský varuje pred katastrofou: Ideme rumunskou cestou! Vyhliadky sú strašidelné

Lekár Peter Visolajský hodnotí vývoj tretej vlny pandémie a rozhodnutia vlády.

Ako vnímate aktuálnu situáciu, spojenú s treťou vlnou pandémie?

- Keďže nemáme zásadné opatrenia, ktoré by bránili významnému šíreniu COVID-19, máme veľmi slabú časť populácie zaočkovanú, situácia sa kvôli tomu bude zhoršovať. V počte pozitívnych testov zakrátko narazíme na naše limity, pretože kapacity pri testovaní sa nedajú donekonečna zväčšovať.

Robí podľa vás vláda dosť v boji s pandémiou?

- Dobré riešenia, ktoré by vyhovovali všetkým, už momentálne na Slovensku neexistujú, pretože máme veľmi málo zaočkovaných ľudí, a tu sa dajú nájsť už iba menej príjemné riešenia pre našu spoločnosť. Žiaľ, dnes sme v takej zlej situácii na Slovensku, že ideme cestou, ktorú má dnes Rumunsko, kde prednedávnom skolabovali nemocnice. Dnes v Rumunsku zomiera v počte ľudí jedna dedina denne. Preto dúfam v to, že vláda zváži vážnosť situácie a prijme razantné opatrenia. Tie vyhlásenia, ktoré doposiaľ prenikli z vlády, podľa ktorých sa niečo môže a nemusí, to, žiaľ, nebude fungovať na výrazné zlepšenie. Bojím sa, že vláda opakuje situáciu z minulého roka, kde si nepripustila realitu a prehlasovali populistické vyjadrenia a riešenia.