Lockdown využili Slováci na nežnosti, nemocnice hlásia rekordnú pôrodnosť: Kde pandémia spôsobila baby boom!

Lockdown mal aj svoje svetlé stránky! Zákaz vychádzania a mesiace strávené v domácej izolácii zomkli viaceré páry ešte viac.

Mnohé nemocnice na Slovensku hlásia totiž rekordné čísla pôrodnosti. Ešte nie je ani koniec roka a počet narodených detičiek ďaleko presiahol predošlé méty. Nie všade sa však detský plač rozoznel častejšie ako v minulosti. V ktorých častiach našej krajiny teda môžeme hovoriť o baby boome, kde je situácia rovnaká a kde pôrodnosť, naopak, klesala?!

Viac sexu viac sexu počas lockdownu?!

- Počas lockdownu mali ľudia v okrese Levice asi viac chuti na sex ako inokedy! Aspoň tak to vyzerá podľa počtu bábätiek v nemocnici. Už tisíci novorodenec sa tu narodil o 25 dní skôr ako minulý rok. „V pondelok sa tu narodilo už 1 000. bábätko v tomto roku. Je ním chlapček Daniel s ukážkovými mierami 3 470 gramov a 51 cm,“ informovala Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny Agel. „Daniel je moje druhé bábätko, má bračeka, ktorý má 4 roky. Po pôrode sa cítim dobre, všetko išlo, ako malo a prirodzenou cestou. Samotný pôrod bol o niečo dlhší, ale všetko sme zvládli a sme obaja zdraví. Veľmi sa z neho teším a už sa neviem dočkať, kedy ho uvidí aj braček,“ vyznala sa šťastná mamička Oľga Somsiová.

Čaká ju teraz náročné, ale krásne obdobie. „Pôrodnosť sa v tomto roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku jednoznačne zvýšila, čo nás veľmi teší. Dôvody môžu byť dva – dlhodobý lockdown, ale môže to súvisieť aj s uprednostnením našej pôrodnice,“ hovorí zo skúsenosti primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia levickej nemocnice Gabriel Mančík. „Naša pôrodnica aj napriek pandémii normálne funguje, a to bez ohľadu na to, či je mamička suspektná alebo covid pozitívna,“ dodáva primár.

Bratislava

Sme na rovnakých číslach

- V bratislavských nemocniciach zatiaľ situácia stagnuje a vyzeráto tak, že priemery z minulých rokov zostanú zachované aj v tomto covidovom roku.Pociťujeme akútny nedostatok personálu, najmä stredného zdravotníckeho personálu, a mám obavy, že aj tí, čo zostali, nám budú odchádzať za lepšie platenou prácou alebo sú vyhorení. Počet pôrodov v Ružinove presahuje kapacitu, sestry majú nesmierne veľa nadčasov,“ hovorí známy pôrodník Jozef Španka, ktorý pred 4 dňami pomohol na svet aj malému Dominikovi.

Zvolen

Tisíci pôrod prišiel tento rok o niečo neskôr

- Opačný trend je vo Zvolene, kde ani nútený pobyt doma či tuhšia zima neprinútili ľudí k intímnejšiemu zblíženiu a pôrodov tu je menej.hovorí Stanislava Píšová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. Tisíce bábätko priviedla na svet mamička Simona zo Stožka a malá Júlia bola plánovaným dieťatkom. Narodila sa s ukážkovými mierami 2 390 gramov a 47 cm.