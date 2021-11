Už je v base! Hľadaný Tony z VyVolených sa prihlásil na polícii: Nie je jediný v rodine, kto lieta v problémoch

Podnikateľ z Oravy a bývalý súťažiaci v reality show VyVolení Anton Tony Ferleťják (49) je už v base.

Po tom, čo na neho polícia vydala už európsky zatykač, sa prekvapivo v uplynulých dňoch sám prihlásil na polícii, ktorá ho hneď strčila do väzenia, kde mal byť podľa rozhodnutia súdu už dávno. Teraz ho čaká pätnásťročný trest, ktorý si za mrežami odsedí za závažný zločin lúpeže. Ten spáchal ešte v roku 2018, no až do včerajšieho dňa sa snažil spravodlivosti, ktorá ho aj tak dobehla, vyhýbať.

Po Ferleťjákovi sa zľahla zem pred trinástimi mesiacmi. Odvtedy po ňom polícia intenzívne pátrala, no nedarilo sa ho nájsť. 30. septembra bol na neho dokonca vydaný európsky zatykač, ktorý v ňom zrejme niečo zlomil. Tony je už totiž za mrežami. „Hľadaný Anton F. sa prihlásil sám a nastúpil do výkonu trestu,“ informovala polícia. Námestovčan si teraz odpyká trest, ktorý mu vymeral súd ešte v roku 2018. „Okresný súd Trnava ako prvostupňový súd rozhodol v predmetnej trestnej veci 18. 1. 2018 rozsudkom, na základe ktorého uložil obžalovanému A.F. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov. Obžalovaný bol uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu lúpeže,“ povedala nám pred časom Jana Kondákorová, hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode. Nepomohlo mu ani odvolanie sa proti rozsudku. „V predmetnej trestnej veci právoplatne rozhodol Krajský súd v Trnave dňa 16. 9. 2020, ktorý vydal v ten deň aj príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody,“ doplnila hovorkyňa. Avšak Tony nie je jediný z rodiny, kto má problémy so zákonom. Jeho mladší brat Miloš, ktorý sa objavil v šou Farma, je rovnako vo väzbe s obžalobou na krku a momentálne čaká na súd.