Rozsudok nad Lukášom: 19 rokov basy za vraždu svojho otca a macochy! Takto opísali vraha znalci

Pred Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici sa postavil Lukáš (26).

Podľa obžaloby pred rokom v novembri zavraždil nožmi v obci Lednické Rovne (okr. Púchov) svojho otca Miroslava († 44) a jeho priateľku Janettu († 48). Pomáhať mu pri tom mala staršia nevlastná sestra. Dôvodom mal byť fakt, že otec týral obe Lukášove nevlastné sestry Noru (12) aj Vanessu (14). Lukáš sa pred súdom ku všetkému priznal a čin oľutoval. Vyfasoval 19 rokov basy, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Mladík žil 10 rokov vo Švajčiarsku, kde pracoval aj ako hasič. Podľa znalcov v oblasti psychológie a psychiatrie v osudnej chvíli konal v silnom afekte, avšak uvedomoval si, čo páchal. „Išlo o dlhodobú nenávisť voči otcovi. On sa identifikoval s úlohou ochrancu svojich nevlastných súrodencov pred zneužívaním verbálnym aj fyzickým agresívnym správaním otca. Po príchode na Slovensko chcel nevlastným sestrám imponovať ako mocný záchranca a sestrám sľúbil, že ich problém vyrieši,“ napísali o Lukášovi znalci v posudku.

„Verím, že súd dopadne spravodlivo. Ja som v tej rodine nezachytil nič zlé, nič som si nevšimol. Ja som hovoril aj s mojou nebohou sestrou. Nehovorila o žiadnych problémoch, nič nespomínala. Možno sa tam niečo dialo, my nevieme. Do poslednej chvíle sme netušili, čo sa stalo, až keď to bolo v médiách,“ povedal na súde brat zavraždenej Janetty. Na súde mladík pôsobil utiahnuto, takmer neprehovoril. Dostal 19 rokov basy.

Bodal ako šialený