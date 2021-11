Nadácia Zastavme korupciu kritizuje spôsob výberu šéfa NCZI: Jasný odkaz pre Lengvarského

Výberové konanie na šéfa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) by sa malo podľa Nadácie Zastavme korupciu zopakovať a novovymenovaného šéfa Petra Lukáča by mali odvolať.

Dôvodom majú byť vážne pochybnosti o jeho výbere. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je presvedčené, že na Lukáčovo odvolanie a ani opakovanie výberového konania nie je dôvod.

Nadácia si myslí, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by mal Lukáča odvolať, poveriť niekoho riadením a výberové konanie zopakovať. "Tak, aby kritériá výberu zodpovedali princípom transparentnosti a rovnakého prístupu," uviedla jej riaditeľka Zuzana Petková. "Drvivá väčšina uchádzačov nemala možnosť prezentovať svoj projekt ani ukázať odborné predpoklady na riadenie centra," uviedol Peter Kováč, ktorý sa za nadáciu ako prísediaci zúčastnil na výberovom konaní. Viacerých prihlásených vyradil na úvod test z angličtiny. Podľa Kováča angličtina nie je pre manažment centra až natoľko dôležitá, že by mala byť vyraďovacím kritériom a mala by mať prednosť pred odbornosťou či projektom riadenia. Nadácia upozorňuje aj na ďalšie medializované pochybenia. Nadácia pripomína, že NCZI je dôležitou inštitúciou, ktorá zodpovedá za elektronizáciu zdravotníctva a zhromažďuje pre ministerstvo zdravotníctva dôležité štatistické údaje. Spravuje tiež niekoľkomiliónové zdravotnícke IT systémy.

Rezort zdravotníctva spochybňovanie správnosti procesného postupu odmieta. "Výber nového generálneho riaditeľa NCZI sa uskutočnil plne v súlade s podmienkami výberového konania a na základe bodového ohodnotenia členov výberovej komisie bolo stanovené poradie uchádzačov," zdôraznila hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. "Ministerstvo neuvažuje o zrušení výberového konania ani o odvolaní novovymenovaného šéfa NZCI," dodala.

Do výberového konania sa prihlásilo 11 uchádzačov. Rezort zdravotníctva ho vyhlásil 30. augusta. Pozostával z troch kôl. Posledné sa uskutočnilo vo štvrtok 28. októbra. Meno víťazného kandidáta oznámil rezort 4. novembra.