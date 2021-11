Odkaz podnikateľov politikom: Toto je naša posledná šanca na záchranu! Budú hradiť testy neočkovaným?

Môžu zostať otvorení aspoň pre očkovaných!

Slovensko sa pomaly, ale isto zahaľuje do čiernej farby a mnohé prevádzky museli zatvoriť svoje brány. Svetlom na konci tunela by mohli byť navrhované opatrenia, ktoré by očkovaným aj v čiernych okresoch dali slobodu, čo podnikatelia uvítali. Ako sa však stavajú k plateniu testov pre zamestnancov, ktorí odmietajú vakcínu?!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hostí sme poslali do zahraničia

Milan Štefánik, chatár, Chata pod Soliskom

Od začiatku vláda sľubovala výhody a slobodu pre zaočkovaných. Realita je diametrálne iná. Práve v tomto čase sa ľudia rozhodujú, ako a kde strávia zimnú dovolenku. Tieto opatrenia im jasne odkázali, odíďte do zahraničia, tam majú zaočkovaní naozaj slobodu.

Som ochotný hradiť testy

Ján Blaško (57), kaviareň Hviezda, Humenné

Ak si predstavím, že by táto situácia mohla trvať aj niekoľko mesiacov, tak by som to uvítal. Náš podnik prepadol cez všetky sitá pomoci a prežiť chceme. Som ochotný aj hradiť testy zamestnancom a dúfam, že sa dajú zočkovať aj poslední dvaja, ktorí to ešte neurobili.

Lepšie riešenie ako zatvorenie prevádzky

Mário Danko (36), majiteľ Alizé Baru, Rimavská Sobota

Súhlasím s tým, aby do podnikov v čiernych okresoch mohli chodiť aspoň zaočkovaní zákazníci. Určite je to lepšie, ako keď sme teraz úplne zatvorení. Naši zákazníci nemali problém ani predtým ukázať nám doklad o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Môj personál je zaočkovaný, čiže nepotrebujeme žiadne testovanie.

V decembri musí byť v Tatrách otvorené

Peter Sisska (45), majiteľ reštaurácie, Poprad