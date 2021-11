Ranč v Austrálii má okrem ministra dvoch majiteľov: Kto je záhadný parťák Sulíka?!

Lukratívna nehnuteľnosť za 800-tisíc eur vzbudzuje veľkú pozornosť.

Nový Čas odhalil, že Richard Sulík (53) má v Austrálii ranč od roku 2019. Jeho rozloha je viac ako 20 hektárov a spoluvlastní ho cez firmu s dvomi ďalšími majiteľmi. Ako sme informovali, jednou spolumajiteľkou je Sulíkova dlhoročná známa Lucia Galovičová (36) a druhým spolumajiteľom je David William Dobson (63), ktorý sa narodil v karibskom štáte Trinidad a Tobago. Čo všetko sme o ňom zistili?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Podľa inzerátu, ktorý zobrazuje aj fotografie Sulíkovej nehnuteľnosti, ide o nadpriemernú usadlosť blízko štvrtého najväčšieho austrálskeho mesta Perth. Má viac ako 20 hektárov, výbeh pre kone, päťizbový dom, chatu aj 400 metrov dlhú pristávaciu dráhu pre malé lietadlá. Je to vhodný priestor práve na chov koní, čo je dôležitá súčasť biznisu Sulíkových firiem v Austrálii. Predajca ranč inzeroval aj cez dostatok súkromia a dominanciu prírodnej scenérie. Sulík ho kupoval za 1 milión a 250-tisíc austrálskych dolárov, čo je asi 800-tisíc eur.

Na Sulíkovom ranči má sídlo jeho firma Kentaur. Zaujímavosťou však je, že farmu vlastní cez svoju druhú firmu Indigo Floats and Trailers PTY LTD, ktorá má troch majiteľov. Tá si však oficiálnu adresu napísala na inú nehnuteľnosť asi 15 kilometrov od Sulíkovho ranča. Slovenský minister hospodárstva vlastní budovy a pozemky spolu s dvomi spoločníkmi. Prvou spoločníčkou je Lucia Galovičová, ktorá tam rozbiehala biznis pred 15 rokmi a odmala sa venuje jazdectvu. Prirodzene tak využila dieru na trhu a v Austrálii predáva jazdecké potreby a chová kone pre jazdcov. Sama je úspešnou súťažiacou v skokoch na koni.

Druhým, už tajomnejším majiteľom, je David William Dobson. Ten má však k hlavnému biznisu Sulíkových firiem rovnako blízko. V miestnej tlači je opisovaný ako tréner a jeden z najlepších austrálskych jazdcov na koňoch. Má dve deti, ktoré tiež rozvíjajú záľubu v jazdectve. „Začali sme jazdiť, keď som mal päť rokov a moja sestra mala sedem. Vtedy ma to chytilo,“ povedal David. „Strávil som pár rokov relaxačným jazdením a následne som sa pridal do jazdeckého klubu,“ dodal. Jeho rodina sa presťahovala do Melbourne, keď mal asi desať rokov.

Neskôr vystriedal aj Sydney a keď mal šestnásť, jeho otec kúpil farmu v časti Queensland. V súčasnosti delí svoj čas medzi trénovanie vo svojich stajniach a súťažné jazdectvo. V Perthe, kde podniká so Sulíkom, mal pred pár rokmi dve stajne. „Mám partnerku, s ktorou máme malú nehnuteľnosť na juhu, kde chováme pár koní,“ vysvetľoval David v roku 2016. Jeho ambíciou do budúcnosti je vychovať schopné kone a nájsť nejakého dobrého, ktorého by vzal do Európy či Ameriky, kde by s ním súťažil.

Sulíkov ranč v Austrálii