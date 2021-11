Vladena sa s láskou stará o ťažko choré dvojičky Sofinku a Alexka: Po vytúženom tehotenstve tvrdá rana!

Za svoju obetavosť si zaslúži veľkú úctu.

Východniarka Vladena Hirková (34) zostala bez partnera, len s maličkými nádhernými dvojičkami Sofinkou a Alexkom (6). Žiaľ, osud sa s nimi nepekne zahral - obe deti trpia detskou mozgovou obrnou (DMO). Hoci si rozkošní súrodenci vyžadujú neustálu starostlivosť, poskytuje im ju s úsmevom a láskou. A nesťažuje sa, hoci musí prežiť iba z opatrovateľského príspevku a výživného.

Pre Vladenu z Pichní (okr. Snina) znamenajú jej dvojičky všetko na svete. „Snažili sme sa o dieťatko, ale kvôli vážnym zdravot­ným problémom som nemohla otehotnieť. Preto sme podstúpili umelé oplodnenie. Už prvý pokus bol úspešný a na svoju rodinu sme sa tešili,“ spomína. Šťastie bolo dvojnásobné.

„Čakala som dvojičky. Tehotenstvo bolo bezproblémové do začiatku 7. mesiaca, keď som musela ísť do nemocnice,“ vysvetľuje mladá mamička. Po dvoch týždňoch jej oznámili, že je nutné predčasne ukončiť tehotenstvo. „Hrozilo mi zlyhanie pečene. Previezli ma do Prešova. Podstúpila som cisársky rez, aby nebol ohrozený náš život,“ ozrejmila.

Trápia ich kĺby aj očká

Detičky úvodné dni života strávili v inkubátore, na umelej ventilácii a kyslíkovej podpore. Preplakala veľa nocí, ale bola odhodlaná dať svo­jim ratolestiam lásku a opateru. Komplikácie s pôrodom sa na nich, žiaľ, prejavujú doteraz. „Alexko prejde niekoľko krokov pomocou barličiek, ale musíme na neho dozerať. Má i problémy s kĺbami a dioptrie - sedmičky. Číta aj rozpráva, ale vidieť, že nie je zdravý. Sofinka je iba ležiaca. Dokáže sa pretočiť, ale samostatne sedieť nevie,“ hovorí nešťastná Vladena.

Má za sebou aj pred sebou množstvo rehabilitácií a cvičí aj doma. S Alexkom plánuje operáciu na uvoľnenie zrastajúcich sa svalov na nôžkach. „So Sofinkou musím konzultovať kĺbiky so špecialistami,“ ozrejmila východniarka, ktorá by si bez pomoci rodičov, predovšetkým babky detí Evy (53), ale aj rodičov otca dvojičiek, poradiť nedokázala.

„Som im za to veľmi vďačná a tiež organizáciám, ktoré nám pomáhajú. Sami by sme zaplatiť všetky výdavky len z dávok od štátu nedokázali a ja sa zamestnať kvôli 24-hodinovej starostlivosti nemôžem,“ uzavrela nezlomná Vladena, ktorá s detičkami absolvovala aj delfinoterapiu, ktorá im pomáha po mentálnej stránke.