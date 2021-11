Martinovu vášeň pre hmyz pretavili do netradičnej podoby: Pár zo Žiliny vyrába úžasné doplnky

Krásu motýlích krídel vsádzajú do originálnych šperkov!

Jana (28) a Martin (38) zo Žiliny pretavili Martinovu vášeň pre hmyz do netradičnej podoby. Chceli zhodnotiť poškodené časti krídel, a tak vznikol nápad, ktorý skrášľuje nielen ženy. Jane a Martinovi učarovali motýle natoľko, že sa stali osnovou pre šperky. „Martin mal obrovskú zbierku motýľov a chrobákov. Investoval do toho veľmi veľa času, priestoru aj peňazí,“ hovorí Jana.

„Ja ako odporca hmyzu som takejto záľube veľmi nerozumela a hľadala som preto jej zmysluplné využitie. Náš prvý plán bol vyrábať obrazy so zarámovaným hmyzom. Chcela som, aby sa krása motýľov dostala viac do povedomia ľudí. Ani ja sama som predtým, ako som ho spoznala, netušila, aké nádherné motýle na svete aj u nás žijú,“ opísala začiatky Martinova partnerka. Postupne vyrábali a predávali zarámované motýle, chrobáky a iný hmyz. Problémom však bolo, že do takýchto rámov je možné použiť len motýle, ktoré sú bezchybné.

„Do šperku dokážeme vložiť aj krídlo z motýľa, ktorý prirodzene dožije v prírode a môže svojou krásou tešiť ľudí bez toho, aby sme narušovali prirodzený chod prírody. Neskôr sme sa spojili s Národnou zoologickou záhradou v Bojniciach a Motýľou záhradou na Paseke a teraz využívame primárne motýle, ktoré prirodzene uhynú v týchto záhradách,“ dodala Jana, ktorá sa popri práci stíha starať o dve deti.

Mimochodom, tento „motýlí“ pár sa zoznámil prostredníctvom internetu. „Spoznali sme sa pred 10 rokmi. Krátko sme si písali a každý šiel svojou cestou. Po 3 rokoch sme sa ani nevieme ako dali dokopy a v októbri sme oslávili 7 rokov spolu,“ prezradila Jana.