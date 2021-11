Ministerstvo stavilo na liečbu monoklonálnymi protilátkami: Rozhoduje, či je pacient zaočkovaný?

Ministerstvo zdravotníctva SR vzhľadom na zlú epidemickú situáciu pristúpilo k nákupu kombinovanej monoklonálnej protilátky, ktorá má pomôcť najmä pacientom s vysokým rizikom zlého priebehu ochorenia COVID-19.

Ide o ľudí vo veku nad 65 rokov a pacientov s chronickými ochoreniami nad 12 rokov. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii na pôde rezortu zdravotníctva štátny tajomník Kamil Száz. Od stredy (10. 11.) by mala liečba fungovať už v 36 centrách po celom Slovensku. Doteraz bola táto liečba podaná približne 360 pacientom v 27 centrách po celom Slovensku.

Kombinovaná monoklonálna protilátka sa má podávať tým rizikovým pacientom s ochorením COVID-19, ktorí majú ľahký priebeh ochorenia, a teda nepotrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Musí sa tiež podať do desiatich dní od objavenia sa prvých symptómov, prípadne od pozitívneho PCR testu na prítomnosť koronavírusovej infekcie.

Infektologička a primárka oddelenia dospelých na Klinike infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Alena Košťálová doplnila, že nebude rozhodovať, či je pacient zaočkovaný alebo nezaočkovaný.

Pacient s pozitívnym PCR alebo LAMP testom podľa jej slov dostane správu o tom, že je vhodným na takúto liečbu, následne kontaktuje svojho lekára alebo pacient kontaktuje priamo centrum, kde mu bude podaná táto látka prostredníctvom infúzie. Na stránke rezortu zdravotníctva je zverejnená interaktívna mapa so všetkými 27 centrami, pričom v nasledujúcich dňoch by malo pribudnúť ďalších šesť centier. Podávanie monoklonálnych protilátok je určené rovnako pre očkovaných, ako aj neočkovaných pacientov, pričom by malo zabrániť až 60 percentám hospitalizácií. Cena infúzie sa pohybuje okolo 1100 eur.

Száz doplnil, že situácia na Slovensku je kritická, nemocnice sú reprofilizované a plnia sa pacientmi s novým koronavírusom. Väčšina z nich je podľa štátneho tajomníka neočkovaná. Viac ako 80 percent neočkovaných končí na umelej pľúcnej ventilácii.