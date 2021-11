Aj v levočskej nemocnici sa zvýšil záujem o očkovanie: Odporúčanie pre záujemcov o prvú i tretiu dávku

Uplynulý týždeň zaznamenali v levočskej nemocnici veľmi vysoký záujem o očkovanie treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu.

"Vzhľadom na to, že sa vakcíny objednávajú s dvojtýždňovým časovým predstihom, sme nemali objednaný počet, ktorý by pokryl minulotýždňový dopyt. Objednávky vakcín si musíme z dôvodu efektívneho využitia vopred plánovať," uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča Lucia Boháčová.

Upozornila, že vakcíny majú po rozmrazení len niekoľko dní na to, aby sa použili. Levočská a ani väčšina nemocníc v okolí nedisponujú mraziacimi boxami na ich dlhodobejšie uskladnenie. "Preto sa k nám z týždňa na týždeň dovážajú," dodala Boháčová.

V levočskej nemocnici sa z dôvodu zvýšenia dostupnosti vakcíny rozhodli pridať do časového harmonogramu očkovania deň navyše len pre neregistrovaných záujemcov. Podľa Boháčovej tak reagujú na zvýšený záujem o vakcináciu. Neregistrovaných obyvateľov budú v Levoči očkovať v stredu a štvrtok od 12.30 h do 14. hodiny a v piatok počas celého dňa od 8. do 14. hodiny. „Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny, a tým, ktorí dostali SMS správu s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, je odporúčaná registrácia prostredníctvom webu korona.gov.sk,“ dodala námestníčka.