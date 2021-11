Veľké zmeny v Bratislavskom kraji od 15. novembra: 3 novinky v prímestskej doprave!

Chystajú veľké novinky! Cestujúci v prímestskej autobusovej doprave čakajú, čo sa zmení s novým regionálnym autobusovým dopravcom ARRIVA, ktorý od 15. novembra nahradí dopravcu Slovak Lines.

Autobusy budú jazdiť v pravidelných intervaloch a na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Veľkou novinkou budú nočné spoje či zastávky na znamenie.

Vylepšené cestovné poriadky

K zmenám cestovných poriadkov príde v oblastiach Pezinok, Senec a Šamorín, autobusy budú jazdiť v pravidelných intervaloch. Cestovný čas sa skráti, zlepší sa nadväznosť medzi autobusmi a vlakmi, viaceré autobusové linky sa previažu medzi sebou.

K úpravám cestovných poriadkov v oblasti Malacky príde o mesiac neskôr – od 12. decembra 2021 – z dôvodu pripravovanej modernizácie železničnej trate. Cestovné poriadky budú prehľadnejšie a po Bratislave v smere do centra bude nástup všetkými dverami. Ceny cestovných lístkov sa nezmenia a v platnosti ostávajú aj čipové karty, vydané doterajším regionálnym dopravcom Slovak Lines.



Nové expresné linky

Expresné autobusové linky budú mať v označení stredovú číslicu 0. Linka 205 bude spájať Bratislavu s Malackami, 209 bude jazdiť do Rohožníka, 506 pôjde cez Modru do Horných Orešian.

Linka 605 do Senca a 609 bude jazdiť do Jelky, zároveň budú na území Bratislavy premávať po Trnavskej ceste a Rožňavskej ulici, pričom budú zastavovať na nových regionálnych zastávkach – Klientské centrum a Bojnická. Regionálny autobus po novom zastaví na zastávke, len ak na nej niekto nastupuje alebo vystupuje, čím sa zlepší plynulosť dopravy.



Nočná doprava

Veľkou novinkou sú nočné spoje, ktoré budú z Bratislavy do regiónu premávať v dňoch pred voľným dňom. Vychádzať budú o 0.35 hod. zo zastávky Hodžovo nám. Linka s číslom 299 v smere do Malaciek, 598 do Chorvátskeho a Slovenského Grobu, 599 do Modry, 699 do Senca, 798 cez Tomášov do Novej Dedinky a linka 799 do Šamorína.