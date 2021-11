Lekárka z Banskej Bystrice odrádzala pacientov od očkovania: Smrť na COVID!

Polícia overila informáciu, že lekárka pôsobiaca v Banskej Bystrici zomrela na koronavírus.

Pred svoju ambulanciu pritom vyvesila plagáty, ktoré odrádzali od očkovania. Polícia zverejnila overenú informáciu, ktorá sa šíri sociálnymi sieťami.

,,V apríli som zhrozená prišla od obvodnej lekárky svojej 80-ročnej tety, ktorej na vchodových dverách visel zvláštny plagátik. Mňa spucovala za to, že som si dovolila vystaviť svoju tetu pfizerovským hamižíkom upozorňúc na to, že zaručene do dvoch týždňoch od vakcinácie zomrie na následky očkovania. Nuž, je november 2021, a v márnici spočíva telo 60-tničky, obvodnej lekárky z Banskej Bystricke, neočkovanej antivaxerky, ktorá zomrela na COVID-19,“ znie status ženy. K príspevku pridala fotku plagátu, ktorý visel na lekárkinej ambulancii.