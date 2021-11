Už nevládzu! Naliehavý list vyčerpaných zdravotníkov verejnosti: Máme vôbec vládu?

Sú vyčerpaní a prestávajú vládať! Zdravotníci naprieč celou krajinou adresovali Slovákom výzvu vo forme listu. V ňom prosia ľudí, aby sa dali očkovať a zabránili tak totálnemu kolapsu nemocníc.

Pre zvrátenie nepriaznivej situácie je dôležité aj prijatie okamžitých opatrení, ktoré ešte v piatok predstavilo konzílium odborníkov a ku ktorým sa vláda stavia pomerne vlažne. Kedy sa dočkáme sprísnenia pravidiel a nájde sa v koalícii odvaha na zavedenie lockdownu ?!

„Je nás málo, zato pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať,“ zúfalé slová za viac ako 1 300 lekárov prečítal včera pred nemocnicou na Kramároch infektológ Peter Sabaka. V liste sa hovorilo aj o tom, že v nemocniciach končia čoraz mladší pacienti a mnohí nakoniec napriek snahe zdravotníckeho personálu zbytočne zomierajú.

„Naša práca v tejto vlne začína byť extrémne náročná nielen fyzicky, ale predovšetkým duševne a ľudsky. Nevieme sa ubrániť slzám nad lôžkami čoraz mladších neočkovaných pacientov, ktorým už nedokážeme pomôcť. Nedá sa prestať myslieť na to, že ich odchod nie je len predčasný, ale najmä zbytočný,“ píše sa vo výzve lekárov Slovenska.

Dajte sa očkovať

Väčšina všetkých týchto úmrtí je pritom odvrátiteľná, očkovanie im vie zabrániť. Vedľajších účinkov sa podľa Sabaku ľudia obávať nemusia. „Dôsledky covidu máme dennodenne pred očami. Ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Očkovanie nie je politická otázka, je to predovšetkým medicínska otázka,“ apelovali na ľudí slovenskí zdravotníci. Vďaka preplneným nemocniciam sa medzi obeťami pandémie vzhľadom na postupné odkladanie chirurgických zákrokov ocitnú aj ľudia, ktorí ochorenie COVID-19 ani nemali.

Situáciu treba riešiť okamžite

Odborníci z konzília dvíhajú prst smerom k vláde už dlhšiu dobu, koncom minulého týždňa predstavili aj opatrenia, ktoré by aktuálnu situáciu mohli zmierniť. „Efekt očkovania v tejto dobe sa nám prejaví až o 7 týždňov a my musíme reagovať na aktuálnu situáciu teraz. ​Potrebujeme hlavne ​zabrániť kolapsu zdravotní​ctva, ​zdravotníci to už nezvládnu,“ hovorí epidemiologička Henrieta Hudečková s tým, že riešením môžu byť aj regionálne lockdowny.

Medzi zásadné opatrenia patrí aj obmedzenie pohybu nezaočkovaných občanov v čiernych okresoch. To však nejde bez zavedenia núdzového stavu. Na otázku, či ho minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podporí, odpovedal jasne. „Ja osobne áno, na lokálnom princípe. Ja osobne budem trvať na tom, čo konzílium navrhlo,“ uviedol v pondelok ráno Lengvarský pred rokovaním vlády.

Dávajú si načas

V stave, keď sa takmer každý deň lámu rekordy nových prípadov a plnia sa nemocnice, si vláda dáva poriadne načas. Už aj členovia kabinetu pochopili, že COVID automat je len zdrap papiera, rozhýbať sa k nejakým činom je však ťažšie. „Potrebujeme prísť s rozhodnutiami, ktoré budú ráznejšie z hľadiska dodržiavania opatrení,“ vyhlásil Heger s tým, že konkrétne riešenia by mohli byť známe po rokovaní vlády v stredu.

Pomohli by regionálne lockdowny

Henrieta Hudečková, epidemiologička

- Máme informácie, že niektorí politici chcú obmedziť návrhy konzília. Musíme si uvedomiť, že je síce dôležité očkovať, ale zo súčasného pohľadu to je prevencia až pre 4. vlnu. Efekt očkovania v tejto dobe sa nám prejaví až o 7 týždňov a my musíme reagovať na aktuálnu situáciu teraz.

Potrebujeme hlavne zabrániť kolapsu zdravotní ctva, zdravotníci to už nezvládnu. Už to, čo dokázali v 3. vlne, keď bolo nad 4-tisíc hospitalizovaných, bolo nad ľudské sily. A toto si nikto neuvedomuje, čo prežili. My potrebujeme prijať všetky odporúčania, lebo nám budú naďalej pribúdať chorí, pretože máme nízku zaočkovanosť.

Teraz potrebujeme, aby sa tá vlna sploštila, aby nám ten vrchol nevybehol tak vysoko, že to obmedzí chod zdravotníctva. My už máme totálne ohrozenú bielu medicínu, lebo všetky sily idú na covid. Čo sa týka prijatia lockdownu, tu nemusí ísť o národný lockdown, ale stačil by len regionálny. A práve regionálne lockdowny by mohli situáciu vo veľkej miere ovplyvniť.