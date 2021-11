Bývalý vojak je po potýčke v piešťanskom obchode vo väzbe: Bitkár nemal rúško, jeho mama mala dve!

Jeden z antirúškarov, ktorí minulý týždeň vystrájali v piešťanskom obchode, je vo väzbe. Okresný súd v Piešťanoch nad Matejom (36) z Nitry v nedeľu vyriekol ortieľ.

Ďalšieho z výtržníkov Jozefa pustil sudca na slobodu. Bola tam aj mama tohto antirúškara, ktorá mala paradoxne na tvári až dve rúška. S plačom tvrdila, že jej syna zmanipulovala partia. V prípade dokázania viny mu hrozí až päť rokov za mrežami.

Všetko sa začalo vo štvrtok večer, keď sa partia chlapov rozhodla, že pôjdu do obchodného domu nakupovať bez rúšok. Na miesto prišli policajti a strhla sa potýčka. Jeden policajt skončil bez zuba a druhý mal zranenia na hlave. Muži zákona antirúškarov spacifikovali a putovali do cely predbežn ého zaistenia.

Traja muži tak čelia obvineniu z výtržníctva a útoku na verejného činiteľa. Jedného polícia pustila už v sobotu večer na slobodu, Jozef a Matej putovali v nedeľu pred sudcu. Ten za šesť hodín vypočúvania rozhodol tak, že Jozef putuje na slobodu a Matej zostáva vo väzbe. Matejova mama, ktorá prišla s dvomi rúškami na ústach, sa po verdikte zrútila.

„Je to strašné vidieť takto vlastné dieťa a takto zmanipulované. Bol do toho jednoznačne zatiahnutý. Bol to veľmi dobrý človek a neverím, že by toto urobil sám. Ja nie som vôbec proti rúškam a všetko rešpektujem, a viem, že tak robil aj môj syn,“ povedala mama bývalého vojaka.

Jozef, ktorého prepustili v nedeľu krátko po deviatej večer, tvrdil, že Mateja nechali za mrežami len preto, lebo ho v supermarkete chránil. Matejov advokát Ivan Jánošík potvrdil, že jeho klient ide do väzby a dodal: „Dôvodom bola obava z pokračovania v trestnej činnosti. Odvolali sme sa a vo štvrtok bude rozhodovať krajský súd.“