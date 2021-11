Ktoré vtáky zostávajú v zime s nami: Sú pripravené prečkať mráz až -25 °C

Foto

Zatiaľ čo väčšina vtákov už odletela do teplých krajín, viaceré operence zostávajú verné svojej domovine. „Tie, ktoré neodleteli, sa už ohliadajú, kde budú môcť zimu prežiť. Vtáčiky ju rady prežijú v blízkosti ľudských obydlí, kde nájdu niečo do zobákov a do lačných žalúdkov,“ hovorí prírodovedec Miroslav Saniga.