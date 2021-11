Najpopulárnejšie slovenské médiá: Nový Čas opäť obhájil prvú priečku medzi denníkmi

Najčítanejším denníkom je dlhodobo Nový Čas, ktorý si udržal čítanosť 13 percent.

Na druhom mieste sa so šiestimi percentami nachádza denník Plus jeden deň. Vyplýva to z Národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market Media Lifestyle za druhý a tretí kvartál roka 2021, ktorý uskutočnila agentúra Median SK. V tlačovej správe o tom informovala Linda Kleinertová zo spoločnosti Median SK.

Na treťom mieste najčítanejších denníkov v druhom a treťom kvartáli je denník Sme a Pravda s piatimi percentami, Denník Šport má štyri percentá, Denník N a Hospodárske noviny majú zhodne po tri percentá čítanosti.

Najčítanejším týždenníkom je Plus 7 dní s piatimi percentami, štvorpercentnú čítanosť majú Život a Báječná žena. Tri percentá obyvateľov Slovenska číta Nový Čas pre ženy, Nový Čas Nedeľa, Slovenka a Eurotelevízia. „Sieť týždenníkov Regionálne noviny (Region Press) dosiahla osem percent a sieť Petit Press MY noviny čítanosť štyri percentá,“ uvádza prieskum.

Spomedzi dvojtýždenníkov je najčítanejším TV max so siedmimi percentami, nasleduje Relax so štyrmi percentami a Tele plus s tromi percentami. Bratislavské noviny dosiahli dvojpercentnú čítanosť, dvojtýždenníky 100+1 a Žena a život jednopercentnú čítanosť. „Celková čítanosť dvojtýždenníkov predstavuje 15 percent populácie vo veku 14 až 79 rokov. Dvojtýždenníky si v posledných šiestich mesiacoch prečítalo 27 percent populácie,“ uvádza prieskum.

Medzi mesačníkmi je na prvom mieste Nový Čas Krížovky s piatimi percentami, rovnakú čítanosť majú aj Zdravie, Záhradkár a EMMA. So štyrmi percentami nasledujú Napínavé krížovky, po tri percentá majú mesačníky Eva a Evita magazín. „Celková čítanosť mesačníkov v druhom a treťom kvartáli je na úrovni 43 percent,“ uvádza Median SK.

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval včera“ predstavuje 54 percent. Na prvom mieste je Rádio Expres so 17 percentami, Rádio Slovensko so 14 percentami a Fun Rádio s desiatimi percentami. Osem percentnú počúvanosť dosiahlo Rádio Európa 2, Rádio Vlna malo sedem percent a šesť percent získalo Rádio Jemné. Poradie siedmich najpočúvanejších staníc uzatvára Rádio Regina s piatimi percentami. „Rozhlasová sieť Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahla v parametri počúval včera 20 percent. Sieť Regiomedia má štyri percentá,“ spresňuje Median SK.

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 93 percent populácie. Poradie otvára Rádio Expres s 39 percentami, Rádio Slovensko s 26 percentami a Fun rádio s 25 percentami.

Sledovanosť všetkých televízií v parametri „sledovali včera“ je 70 percent, čo predstavuje viac ako 3,1 milióna divákov. Najväčšiu sledovanosť má Televízia Markíza s 36 percentami, nasleduje TV Joj s 27 percentami a Jednotka s 25 percentami. Markíza Group dosiahla v parametri „sledoval včera“ 41 percentnú sledovanosť. Skupina Joj Group mala sledovanosť 31 percent a Slovenská televízia 26 percent.

Prieskum prebiehal v termíne od 29. marca do 12. septembra na vzorke 4 121 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.