Lekáreň u Salvatora v Bratislave je opäť o čosi bližšie! Sťahovanie historického mobiliára zabralo 7 dní

Návrat domov! Lekáreň u Salvatora v Bratislave je opäť o čosi bližšie!

Pôvodný historický mobiliár, ktorý bol dlhé roky súčasťou súkromnej zbierky pána Erika Kovácsa v Novom Meste nad Váhom, po 7 dňoch prevozu dorazil do mesta. To kúpilo mobiliár za takmer milión eur. Nábytok však zatiaľ ešte neosadili do lekárne na Panskej ulici, pretože tú musia najprv opraviť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa primátora Matúša Valla by to malo zabrať iba pár mesiacov. K návratu vybavenia interiéru výrazným spôsobom prispelo Múzeum mesta Bratislavy, konkrétne reštaurátori a kustód, ktorí dohliadali na celú operáciu. Nábytok bude dočasne umiestnený v depozitári na Primaciálnom námestí.

„Ťažká mramorová doska stola, šesť levov, ktoré ju podopierajú, a lavabo (umývadlo) z pieskovca vyžadovali dôkladnú prípravu a opatrnú manipuláciu,“ uviedli v múzeu s tým, že pripravujú dokumentáciu, ktorá poslúži pri opätovnom zložení historického mobiliára v Lekárni u Salvatora, kam bude umiestnený po rekonštrukcii budovy. Podľa primátora Matúša Valla by sa tak mohlo stať o niekoľko mesiacov. Nábytok bol dlhé roky súčasťou súkromnej zbierky pána Erika Kovácsa v Novom Meste nad Váhom. Ten svoje rozhodnutie predať ho mestu neľutuje.

„Som rád, že som pomohol dobrej veci. Skončila sa tým jedna etapa v mojom živote. Uvidíme, čo bude ďalej a kedy sa vráti do Lekárne u Salvatora, kam patrí,“ hovorí pán Kovács, ktorý dal historický nábytok zreštaurovať. Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove Jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora.

Otvoriť galériu Rozoberanie dalo zabrať Zdroj: FB Múzeum mesta Bratislavy

Zloženie mobiliára:

• Hodinový stroj

• Nábytková zostava v tvare U

• Mobilné zásuvkové zostavy

• Kamenné lavabo

• Stôl

• Kamenná trecia miska

• Lekárenské váhy

• Lekárenské nádoby