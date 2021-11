Karta sa obrátila! Dcéra prezidentky Emma Čaputová po drsnej šikane: Ďalší veľký úspech

Ťažkých pár dní jej vynahrádzajú ponuky na prácu.

Dcéra prezidentky Emma Čaputová (17) sa dostala do povedomia kauzou, keď ju poslanec predhodil svojim agresívnym fanúšikom na sociálnej sieti. Emma sa však z nenávistných komentárov oprášila a najnovšie vystupuje v kampani známej šperkárky a dizajnérky.To si musela vytrpieť Emma Čaputová po tom, čo jej fotku z prehliadky s výrazným mejkapom a krátkymi vlasmi zverejnil na svojom profile poslanec z kandidátky kotlebovcov.

Polícia to označila za jasný príklad šikany a útok na dieťa rozzúril aj samotnú prezidentku. „Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!“ bránila dcéru hlava štátu. Ťažké obdobie je však zrejme preč a Emma pokračuje v kariére modelky a na sociálnych sieťach získala tisícky fanúšikov. Len nedávno ju na kampaň oslovila kozmetická značka, ktorá vyrába pleťové séra, a najnovšie aj známa šperkárka a dizajnérka Petra Toth. Prečo siahli práve po dcére prezidentky?

„Emmu sme si vybrali ako modelku, pretože je krásna. A reprezentuje ženskú silu. Kampaň a aj celá séria šperkov, ktorú modelka prezentuje, je vytvorená na podporu tolerancie žien. Pretože žiadnej ani žiadnemu z nás neprislúcha právo posudzovať vonkajší výzor človeka. Každá sme jedinečná a jedinečne krásne krásna,“ napísala Novému Času Petra Toth. Zároveň dodáva, že impulz vytvoriť túto sériu a kampaň prišiel na základe šikanovania ich modelky na facebooku z predošlej série šperkov, keď mnoho žien riešilo jej výzor a gestá.

Samotná Emma to po svojej verejnej šikane zvládla s prehľadom. „Ďakujem všetkým za obrovskú podporu, ktorú ste mi prejavili. Aj keď to zosmiešnenie mierilo na mňa, chápem, že to mnohých z vás pohoršilo, lebo to má väčší dosah. Týka sa to všetkých, ktorí si už útoky a šikanu na internete zažili.“