Lekárka Tünde a vrchná sestra Slávka zažívajú v košickej nemocnici covidové peklo: Sme zúfalé a bezradné!

Siahajú až na dno svojich síl!

Zdravotníci v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) hrdinsky zvládajú obrovský nápor covidových pacientov, ktorí sa ocitli v kritickom stave. Najmä preto, že neboli zaočkovaní, teraz doslova bojujú o život. Lekárka Tünde Korčeková a vrchná sestra Slávka Olejárová z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny o tom vedia svoje...

V košickej UNLP zúri tretia vlna pandémie a má svoje obete. „Sme zúfalí a bezmocní! Vinou nezodpovednosti pacientov, ktorí sa nedali zaočkovať, je stav na oddelení horší ako vážny, lebo pribúda enormný počet pozitívnych pacientov a vyžadujú si aj pľúcnu ventiláciu. Obsadenosť je až do sto percent, ďalší pacienti doslova čakajú na uvoľnenie lôžka,“ vraví doktorka Korčeková. Podľa nej to nie je dlhodobo udržateľný stav, lebo po pekelnej druhej vlne ich teraz naplno zamestnáva tretia.

„A je to psychicky aj fyzicky vyčerpávajúce! Predtým nebola vakcína, čiže mnohí mali smolu a nakazili sa. Teraz sa však pandémia vrátila, no ochoreniu sa dalo predísť. Pacienti sú na dýchacích prístrojoch, treba sa o nich komplexne postarať. Od hygieny až po liečbu, vyžadujú si otáčanie, no čo je dôležité - ochorenie má teraz rýchlejší a horší priebeh!“ dodala Korčeková.

Situáciu vníma zle aj jej kolegyňa, vrchná sestra Slávka Olejárová: „Zažili sme prvú aj druhú vlnu, no vtedy nebola možnosť vakcinácie. Mnohí sa rozhodli nezaočkovať, ale čo je horšie, nerešpektujú ani opatrenia.“ Olejárová pripomenula, že je veľmi náročné byť 6 až 8 hodín v ochranných overaloch bez možnosti napiť sa pohár vody, alebo ísť na toaletu.

„Dá to zabrať každému. Polohovanie pacientov v kritickom stave, napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, je vždy veľmi vyčerpávajúce. Pracujeme v ochranných overaloch a kuklách, čo nás obmedzujú, no nechceme ohroziť seba a ani doma našich blízkych. Psychicky je náročné sa zmieriť s tým, že všetka naša snaha sa mnohokrát končí neúspešne a pacient zomiera. Títo ľudia totiž mali možnosť a proste ju nevyužili,“ dodala táto sestra.

Generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik pripomenul, že momentálne majú hospitalizovaných už 170 covidových pacientov a len po sviatkoch stúpol ich počet až o 65. „Desať pacientov je v kritickom stave, potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, ďalších 20 je vo vážnom stave a nezaobídu sa bez vysokoprietokového kyslíka. Z tých, ktorí skončili na umelej pľúcnej ventilácii, nebol nik zaočkovaný,“ dodal Slávik.