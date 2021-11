Krásna ruštinárka Pavlína prišla o prácu učiteľky na gymnáziu: Vyhodili ma pre videá na internete!

Mladá učiteľka Pavlína (30) prišla do košického gymnázia vyučovať ruštinu.

Po mesiaci si riaditeľka Pavlínu zavolala na koberček a začala sa na tieto videá vypytovať. Onedlho ju z práce vyhodili, a keďže bola v skúšobnej lehote, stalo sa to bez udania dôvodu. Učiteľka je presvedčená, že za tým stojí práve jej aktivita na sociálnej sieti.

Miluje ruštinu a zábavu. Východniarka Pavlína sa po tom, ako sa stala matkou, snažila vrátiť do pracovného života. Pokúsila sa zamestnať v košickom gymnáziu, čo sa však skončilo neúspešne. Ako pre Nový Čas prezradila učiteľka, na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach pôsobila len mesiac. „Dva dni pred prepustením si ma zavolala riaditeľka na koberček, že sa so mnou musí rozprávať, že o mne nejaké videá kolujú na Tik Toku,“ uviedla Pavlína. Podľa jej slov riešila aj to, že vo videu mala aj príspevok o zväčšení pier.

„Je to to isté, ako keď si človek farbí vlasy, alebo sa stará o nechty. Nenápadne sa ma pýtala, čo sociálna sieť pre mňa znamená a či je to pre mňa priorita,“ povedala s tým, že vo svojich príspevkoch nevidí nič zlé. „Ja som sa vždy snažila, aby žiadne moje video nebolo problémové alebo neprípustné mládeži. Vždy som chcela, že keď skončím na materskej, pôjdem učiť. Preto som si dávala pozor na svoj obsah. Je pravda, že nie každý dokáže pochopiť vtip,“ dodala.

Na Tik Toku má Pavlína zábavné videá na rôzne témy o materstve, manželstve či vzťahoch. „Keď som začala učiť, tak som spravila pár videí o učiteľstve, ako sa teším na hodiny. Evidentne sa to nestretlo s pochopením,“ zhodnotila. Ako učiteľka pôsobila už predtým, no to ešte nebola medzi ľuďmi populárna.