Košických seniorov motivujú k očkovaniu športovým zážitkom: K vakcíne vstupenky na hokej!

Milovníci športu si prídu na svoje! Do očkovacej kampane sa spolu s Košickým samosprávnym krajom (KSK) zapojil aj hokejový klub HC Košice.

Osoby nad 50 rokov k vakcíne dostanú aj bezplatné vstupenky na zápasy na domácom ľade. V útrobách Steel Arény v sobotu zriadili simulované očkovacie centrum, ktoré sa už od otvorenia o 10. hodne ráno začalo plniť nedočkavými záujemcami.

Košický samosprávny kraj a HC Košice spájajú sily, aby pomohli zvýšiť zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov. Ak v tejto vekovej kategórii stúpne počet zaočkovaných na 65 percent, farba okresu sa môže posunúť o stupeň nižšie. Znamená to, že daný okres by sa vďaka vysokej zaočkovanosti mohol vyhnúť čiernej farbe a najprísnejším opatreniam. Najbližšie k dosiahnutiu tohto „covidového žolíka“ sú aktuálne Košice so všetkými mestskými časťami. „Koncom októbra bolo v Košickom kraji zaočkovaných takmer 60 percent obyvateľov nad 50 rokov, konkrétne v Košiciach to bolo 63,2 percenta. K dosiahnutiu hranice, vďaka ktorej by sa už Košice nedostali do čiernej farby, chýba už len pár desiatok podaných vakcín. Spolu s HC Košice chceme východniarov motivovať k očkovaniu dvoma vstupenkami na dva domáce zápasy tohto hokejového klubu,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Všetky osoby nad 50 rokov získali po dve vstupenky na dve domáce zápasy.

Zdravotníci simulovanej zdravotníckej kóji zaočkovali každého fanúšika, a to bez ohľadu na to, či si príde po prvú, druhú alebo tretiu dávku. „Obraciame sa na všetkých fanúšikov, ktorí ešte nad očkovaním váhajú, prípadne majú záujem o ďalšiu vakcináciu, aby nás v sobotu navštívili. V boji s pandémiu dokážeme vyhrať zatiaľ len očkovaním. Športová komunita je veľká a bojovná, preto pevne veríme, že spolu udržíme košické štadióny, fitnes centrá, ako aj gastro priemysel či ďalšie prevádzky pri živote,“ dodáva Miloslav Klíma, výkonný riaditeľ HC Košice.