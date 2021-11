Ďalšie previnenie! Po Romane Tabák urobila krok vedľa aj Remišová: Na tomto mieste nemala čo robiť

Ďalší prešľap! Po tom, čo na Slovensku rezonovala fotografia političky Romany Tabák, ktorá sa otužovala v Studenovodskom potoku, sa previnila ďalšia ústavná činiteľka. História sa opakuje, prezradili ju fotky na sociálnej sieti.

Ako upozornil portál tvnoviny.sk, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová si odbehla so svojou rodinou počas slnečného dňa na túru do Vysokých Tatier. Problémom však je, že zvolila trasu, kde nemala čo robiť. Od pondelka totiž platí vo Vysokých Tatrách uzávera niektorých turistických chodníkov. V zimnej sezóne sú kvôli bezpečnosti dostupné len turistické trasy po chaty, okrem Chaty pod Rysmi. Zimná uzávera platí každoročne od začiatku novembra do polovice júna.



Veronika Remišová bola na symbolickom cintoríne v Tatrách už v čase uzávery a fotkami z túry sa pochválila na sociálnej sieti. „S deťmi sme si dnešný sviatok pripomenuli aj na symbolickom cintoríne na Popradskom plese s menami tých, ktorí láske k horám obetovali všetko,“ napísala Veronika Remišová v pondelok na Facebooku.





To, že tam nemali čo robiť, si všimli aj jej sledovatelia, ktorí ju na to okamžite upozornili. Keby ju na mieste pristihli, mohla by dostať blokovú pokutu až do výšky 300 eur.