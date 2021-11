Začali sa ťažké rokovania, Lengvarský prichádza s novinkou: Komu hrozí lockdown?!

Začali sa ťažké rokovania. Po tom, čo konzílium odborníkov pri ministerstve zdravotníctva navrhlo pre plniace sa nemocnice prísne opatrenia na zastavenie šírenia COVID-19, rozbehli sa diskusie o tom, či ich kompetentní zavedú do praxe.

Tie by mali znamenať obmedzenia v najviac zasiahnutých regiónoch Slovenska. Od zajtra je totiž čiernych 36 okresov, čo znamená, že sa v nich nenajete vnútri reštaurácií, nezacvičíte si vo fitku či nenavštívite wellness alebo hotel.K tomu však zatiaľ priamo nepristúpili. „Súčasná situácia nám dovoľuje uvoľniť opatrenia pre zaočkovaných len vtedy, keď budeme mať absolútnu záruku, že opatrenia budú dodržiavané,“ uviedla členka konzília Elena Prokopová. Práve túto situáciu má navodiť doteraz nepoužívaný pojem, ktorý predostreli na Ústrednom krízovom štábe. „,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Konkrétne detaily zatiaľ prezradiť nechcela.

Čo môžu nariadiť

Pri núdzovom stave sa napríklad môže obmedziť zákaz vychádzania po určitej hodine alebo aj počas celého dňa. Už v súčasnosti COVID automat ráta s tým, že v čiernych okresoch sa nemá vychádzať od piatej rána do jednej hodiny v noci. Zároveň by sa už nemalo cestovať medzi okresmi. Výnimky tvoria práca, lekár, potraviny a pod. To teraz neplatí, lebo núdzový stav zavedený nie je. Rezort zrejme pracuje s myšlienkou, že práve v prípade lokálnych lockdownov by výnimky na vychádzanie mali očkovaní ľudia aj mimo napĺňania týchto základných životných potrieb.