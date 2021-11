Ceny bytov opäť stúpli o nehorázne peniaze: Dokedy bude tento trend pokračovať?

Bratislavské byty z druhej ruky opäť zdraželi, hore išli aj ceny za nájom.

Dostupnosť bývania sa tak v hlavnom meste zhoršuje, je však stále silná. Skonštatovali to analytici zo spoločnosti Bencont Investments. Realitná únia (RÚ) SR zase vo svojom barometri poukazuje na zdražovanie bývania aj v iných slovenských mestách. Napríklad v Banskej Bystrici za posledné tri roky narástli ceny starších trojizbových bytov o 72 %.

Priemerná cena bytov ponúkaných na bratislavskom sekundárnom realitnom trhu vzrástla podľa analytikov ku koncu 3. kvartálu tohto roka na aktuálnych 3192 eur za štvorcový meter. V medziročnom porovnaní je to o 15,3 % viac, za čím však podľa analytikov Bencont Investments stojí najmä prudký nárast cien z prvého polroka. Ide pritom o rekordný medziročný nárast od obdobia spred krízy v rokoch 2008 – 2009.

"Dostupnosť bývania sa v roku 2021 v Bratislave dôsledkom prudkého nárastu cien zhoršila, no vďaka nízkym úrokovým sadzbám a rastúcim mzdám stále ostáva silná," skonštatovali odborníci. Oproti 2. kvartálu ide len o mierny rast cien, a to o 0,5 %. Analytici to považujú za možný znak spomaľovania tempa rastu cien bytov, avšak dôvodom môže byť aj dovolenková sezóna, počas ktorej aktivita na realitnom trhu spravidla utícha.

Tradične sú v hlavnom meste najdrahšie byty v okrese Bratislava 1, kde sa priemerná cena nachádzala tesne pod 4000 eurami za meter štvorcový. Ponuku tu zároveň tvoria podstatne väčšie byty, než vo zvyšných okresoch metropoly Slovenska. Priemerná cena bytov tu tak dosahovala 309-tisíc eur.

Okresy Bratislava 2, Bratislava 4 a Bratislava 5 ponúkali byty s priemernou jednotkovou cenou 2900 až 3100 eur za m2. V absolútnych cenách sa tu byty pohybovali v priemere medzi 180-tisíc a 190-tisíc eurami. Byty v okrese Bratislava 3 sa dostali na cenovú úroveň 3317 eur za m2, pričom absolútna cena za priemerný byt tu dosahovala 216-tisíc eur.