Ožratý tínedžer bez vodičáku zrazil dve ženy († 73, 60): Príšerná scéna pri cintoríne

V obci Vikartovce (okr. Poprad) sa vo štvrtok odohrala nepochopiteľná tragédia. Od kostola k miestnemu cintorínu išla podvečer procesia dedinčanov.

Vtom sa k nim v úzkej uličke prirútilo auto. Šokovaní ľudia odskakovali nabok. Dve ženy († 73, 60) to nestihli. Opitý tínedžer za volantom (17) ich zrazil, pričom jednu usmrtil. Zarážajúce je, čo podľa svedkov a polície spravil tínedžer, ktorý chodkyne zrazil.

„Vodič po tomto čine nezastal a pokračoval ďalej k cintorínu. Tam asi po sto metroch zistil, že sa cesta končí, tak sa snažil otočiť a išiel späť. Na ceste ležali obe zrazené. Chlap, ktorý stál najbližšie, sa ich snažil odtiahnuť z cesty. Stihol odtiahnuť iba jednu. Čierne auto prešlo po ďalšej žene druhýkrát. Ľudia tam stáli v šoku, neveriac, čo sa to odohralo,“ povedal svedok.

„Vodič viedol Audi Q7 a pri farskom úrade narazil do chodkýň, ktoré v tom čase išli smerom k cintorínu. Nezastavil, pokračoval v jazde, a narazil do kovového zábradlia a pokračoval ďalej. Mal 17 rokov a bol zadržaný. Nebol držiteľom vodičského oprávnenia a dychová skúška bola pozitívna s hodnotou vyššou ako 0,7 promile,“ informovala Jana Ligdayová, policajná hovorkyňa v Prešove.

Dodala, že pri nehode zomrela 73-ročná chodkyňa. „Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, prečin ublíženia na zdraví a prečin neposkytnutia pomoci,“ doplnila. Zranenú Annu (60) v ťažkom stave previezli do popradskej nemocnice, kde sa podrobila operácii. Vodič sa do Vikartoviec vrátil nedávno. „Tá rodina pracovala v Anglicku, nedávno sa vrátili. Je to nepochopiteľné, čo urobil,“ povedal svedok nehody.

Vystúpil a zmietlo ho auto

Pod Tatrami sa odohrala ešte jedna tragická nehoda. Na ceste z Veľkej Lomnice do Popradu sa pri odbočovaní do Matejoviec zrazili 2 autá. Po havárii jeden z vodičov vystúpil a volal záchranárov. Vtom ho zrazilo iné vozidlo. Náraz neprežil.