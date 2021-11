Mladí medici z Košíc opísali strasti pomáhania v čase pandémie: Útoky a nadávky!

Do terénu plánujú vyraziť aj v tretej vlne!

Študenti medicíny v Košiciach sú pripravení znovu asistovať zdravotníkom v boji s pandémiou COVID-19. Za ich doterajšiu obetavosť ich pochválil premiér Eduard Heger, ako aj rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák. Budúci lekári sa však namiesto vďaky stretávali neraz s agresívnym správaním a útokmi ľudí, ktorým sa snažili pomôcť a ochrániť ich. Napriek nepríjemným skúsenostiam sú však rozhodnutí opäť prísť pomôcť.

Ťahali sme 12-hodiné zmeny, potom sme išli do školy

Filip Marga (22), Prešov, 4. ročník, študent všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Začal som ešte počas prvej vlny v máji, keď prešovská nemocnica hľadala medikov na triáž. Oslovili ma aj na jeseň, keď prišla druhá vlna, kde som robil triáž plus výtery. Musím priznať, že to bolo náročné fyzicky i psychicky. Ťahali sme 12-hodinové zmeny, dosť často aj nočné, ráno som vstával do školy na cvičenia nevyspatý, ale dalo sa to zvládnuť. Napriek všetkému, išiel by som do toho opäť, musíme si navzájom pomáhať. Prax v teréne mi najviac dala skúsenosti s ľuďmi, ale aj vytvorenie kontaktov medzi kolegami z medicíny či lekárkmi. Ak bude možnosť pomáhať ďalej, rád sa pridám.

Našli sa aj takí, ktorí boli nepríjemní

Zuzana Zeleňáková (22), Zvolen, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

Pomáhala som v celoplošnom testovaní a potom ešte na začiatku pandémie na triáži, teda som triedila pacientov. Asi ako každá iná práca s ľuďmi, aj táto bola náročná. Väčšinou boli príjemní a chápali obmedzenia, že im musíme odmerať teplotu, ale našli sa aj takí, ktorí s tým mali skutočný problém a boli k nám nepríjemní. Viem, že to všetko malo zmysel. Keď bude možnosť pomáhať ďalej aj v tretej vlne a bude to pre nás študentov aj ohodnotené, určite to zvážim.

Útočili na nás a nadávali nám

Viktória Magyarová (22), Gelnica, 4. ročník, študentka všeobecného lekárstva LF UPJŠ

- Pomáhala som na triáži vlani v lete a tento rok som od februára pomáhala v Prakovciach na mobilnom odberovom mieste. Náročné to bolo hlavne z psychickej stránky. Našlo sa veľa ľudí, ktorí na nás aj slovne útočili a nadávali nám. Boli aj vyhrotené situácie, našťastie sme tam mali pánov dobrovoľníkov hasičov, ktorí nám pomáhali „hasiť“ tieto situácie. Celkovo mi to dalo hlavne kontakty s novými ľuďmi, no najmä skúsenosti s pacientmi v teréne. Keď budú potrebovať pomoc medikov v ďalšej vlne, rada pomôžem, je to moje poslanie.