Nový Čas oslavuje 30. narodeniny a rozdáva skvelé ceny: Hráme o 30 000 € a nové auto

Už tri desaťročia sme na vašej strane!

Denník Nový Čas oslavuje tento rok okrúhle narodeniny a ako vďaku za vernosť prináša pre svojich čitateľov narodeninovú hru o fantastické výhry. Počas troch týždňov sa nielen zabavíte, ale máte šancu získať finančné ceny v hodnote 30-tisíc eur a na jedného z vás čaká nový slovenský automobil Peugeot 208.

Prešľapy politikov, výstrelky celebrít, vrtochy známych športovcov, radostné či smutné príbehy, veľké kauzy, ale aj praktické rady či víkendové čítanie. To všetko už tri desaťročia sedem dní v týždni prináša do slovenských domácností denník Nový Čas. Za 30 rokov sme vytlačili neuveriteľných 432 000 strán a vyšlo 9 930 vydaní.

„Žiadny denník, či už tlačený alebo na webe, by nemohol byť dlhodobo najčítanejším bez svojich čitateľov. Táto hra je len malým poďakovaním za ich vernosť, heslo vďačnosti a slovo ďakujeme sa však tiahne celou našou narodeninovou kampaňou, pretože o tom to celé je,“ hovorí šéfredaktorka Júlia Kováčová. Na to, aby ste šťastie skúsili aj vy, stačí skutočne málo - sledovať heslo uverejnené v aktuálnom vydaní denníka, posielať SMS a získavať žreby.

Za správnu odpoveď na jednoduché vedomostné otázky môžete získať extra žreby, ktoré zvyšujú vašu šancu na výhru. Nasledujúce tri týždne z poslaných SMS vyžrebujeme troch z vás, ktorí získajú po 10 000 eur. A to nie je všetko! Na záver súťaže jeden z vás získa nový slovenský automobil Peugeot 208.

Ako na to?

1. Kúpte si denník

Nový Čas/ Nový Čas Nedeľa

Počas troch týždňov, od 8. 11. do 28. 11. 2021, bude v každom vydaní denníka Nový Čas a Nový Čas Nedeľa uverejnené platné heslo. Hra bude mať tri kolá a pre každé kolo bude platné jedno heslo.

2. Pošlite SMS

Platné heslo pre dané kolo pošlite v SMS na číslo 987 a získavate prvý žreb.

Pozor! Z jedného telefónneho čísla počas jedného kola je možné poslať len jedno platné heslo.

Poslaním SMS získavate jeden žreb a budete zaradení do žrebovania. Ak pošlete neplatné heslo pre dané kolo, SMS vám účtovaná nebude a do žrebovania zaradení nebudete.

3. Zapojte sa do vedomostného kvízu

Ak ste už zaslali SMS s heslom, môžete v hre pokračovať prostredníctvom vedomostných SMS kvízov. Za každú správnu odpoveď získate žreby extra. Ich počet vám bude oznámený v predchádzajúcej odpovednej alebo informačnej SMS.

POZOR! Získanie žrebov je viazané na správnosť odpovede a žreby zvyšujú vašu šancu na výhru. Koľko žrebov získate, toľkokrát budete zaradení do žrebovania.

Kedy sa bude žrebovať?

Hra pozostáva z 3 kôl:

1. kolo - žrebovanie 15. 11. 2021

2. kolo - žrebovanie 22. 11. 2021

3. kolo - žrebovanie 29. 11. 2021

4. Hrajte o hlavnú výhru

Do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradené všetky žreby, ktoré počas hry získate. Výhercu hlavnej výhry - slovenského automobilu Peugeot 208, vyžrebujeme 29. 11. 2021.

POZOR! Výtlačok denníka Nový Čas alebo Nový Čas Nedeľa zo dňa zaslania platného hesla si odložte a predložte v prípade výhry.

V termíne od 8. 11. do 29. 11. 2021 v pracovných dňoch v čase medzi 9.00 a 14.00 hod. vám bude k dispozícii infolinka na mobilnom telefónnom čísle 0918 700 899.

30 rokov Nového Času

Vyšlo 9 930 vydaní denníka.

Vytlačili sme 432 000 strán.

250 000 bol najvyšší náklad denníka.

Za posledných 10 rokov

2,5 mil. € sme vyzbierali na pomoc deťom v charitatívnom projekte Srdce pre deti.

3 mil. € sme rozdali v súťažiach.