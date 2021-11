Dostal Sádecký († 24) na ľade pomoc neskoro?! Rakúska záchranka reaguje

Zásah záchranárov sa uskutočnil bez zdržania!

Prevádzkovateľ záchrannej služby v Dornbirne reaguje na pochybnosti o tom, že zásah pri záchrane kolabujúceho slovenského hokejistu Borisa Sádeckého († 24) neprebehol tak, ako mal. Informácie o „nekonečnom“ 4-minútovom čakaní priniesol denník NEUE Vorarlberger Tageszeitung.

Redakcia Nového Času oslovila šéfa oblastného záchranného zboru Vorarlberska s otázkou, čo sa dialo na ľade od momentu, keď tesne pred koncom 1. tretiny zápasu Dornbirnu s Capitals Bratislava klesol Sádecký na kolená a následne upadol do bezvedomia.

„Ak nejaký hráč upadne na ihrisku do bezvedomia, vždy ide na miesto najskôr klubový lekár. Ten vykoná prvú obhliadku situácie a on rozhoduje o ďalšom postupe záchrany. Hneď ako zaregistruje u pacienta napríklad zlyhanie srdca, dáva pokyn našim záchranárom na prevzatie pacienta. Len čo naši záchranári tento pokyn dostali, rozložili svoj výstroj a začali s oživovaním priamo na ľadovej ploche. Súčasne bola však na štadión privolaná aj ďalšia záchranárska posádka z nemocnice v Dornbirne. Tá dorazila na miesto o pár minút neskôr a následne sa tiež zapojila do oživovania,“ uviedol Gerhard Kräutler.

Podľa neho k žiadnemu zdržaniu nedošlo a oživovanie bolo úspešné. Nasledoval prevoz na jednotku intenzívnej starostlivosti do centrálnej nemocnice vo Feldkirchu. Vzhľadom na závažnosť zdravotného stavu bol Sádecký ešte transportovaný na špičkovú kliniku v Innsbrucku, kde sa oňho starali až do úmrtia, ku ktorému došlo v utorok.