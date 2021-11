Po šokujúcej smrti Sádeckého († 24) sa obesil šéf klubu Pašek († 36): Kapitán tímu prehovoril o horore!

Obrovská tragédia zasiahla slovenský hokej a športové hnutie!

Samovraždu spáchal Dušan Pašek ml. († 36), syn hokejovej legendy Dušana Pašeka st. († 37), ktorý sa na jar 1998 zastrelil. Polícia ho v piatok ráno našla obeseného v lese na bratislavskej Kolibe. Neďaleko miesta nálezu mal zaparkovaný biely Mercedes.

Nie je vylúčené, že fatálne rozhodnutie viceprezidenta klubu Bratislava Capitals súvisí s tragickou smrťou útočníka rovnakého tímu Borisa Sádeckého († 24). Ten skonal v stredu po srdcovom kolapse na klinike v Innsbrucku!

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Bývalý hokejista Dušan Pašek ml. bol podľa našich informácií nedostupný už od štvrtka večera. Nikomu sa nehlásil a včera doobeda sa v hokejovom hnutí začali šíriť mrazivé informácie o jeho tragickej smrti. Správy sa v priebehu dopoludnia potvrdili. Syna hokejovej legendy našli policajti obeseného v rekreačnej časti lesoparku.

​​​​​​​

Hráči tímu Capitals sa o zdrvujúcej smrti svojho šéfa a priateľa dozvedeli počas prípravy na ďalší zápas. „Mali sme tréning a išli sme do posilňovne. Najskôr sme počuli iba domnienky, ale potom nám tragickú správu potvrdili aj tréneri v kabíne. Sme z toho v šoku. To, čo sa deje v našom klube v posledných dňoch, je ako z hororu. Mám pocit, že sa mi to celé iba sníva,“ povedal pre Nový Čas zhrozený kapitán mužstva Dávid Buc.

Mali sme ísť na kávu

Práve on riešil s Pašekom, ako postaviť mužstvo z psychickej stránky na nohy po predošlej tragédii, keď v stredu zomrel po srdcovom kolapse ich spoluhráč Boris Sádecký.

„Keď sme sa v stredu dozvedeli o smrti Borisa, mali sme v kabíne poradu, čo ďalej. S Dušanom som sa ako kapitán dohodol, že sa vo štvrtok stretneme pri káve. Boli sme dohodnutí, že preberieme, kedy pôjdeme všetci hráči na zdravotné prehliadky so srdcom. Navrhol som mu aj to, či by pre chlapcov do kabíny nepovolal aj psychológa. Vo štvrtok mi však dohodnutú kávu zrušil a odvtedy som s ním nebol v kontakte. Je to strašné,“ dodal Buc.