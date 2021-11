Moment, na ktorý ľudia čakali celé roky: V Strážskom začali s likvidáciou nebezpečných sudov s PCB

Hasiči z Humenného začali v piatok odstraňovať sudy s toxickými polychlórovanými bifenylmi (PCB) z objektu takzvanej ošipárne v lokalite bývalého areálu štátneho podniku Chemko Strážske.

Začal sa tak napĺňať cieľ mimoriadnej situácie, ktorú v lokalite vyhlásili na úrovni krajov začiatkom roka 2020. Na práce sa prišli osobne pozrieť minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Záchranné práce spočívajú vo vyťažení nebezpečných látok, ktoré sa voľne nachádzajú v priestoroch ošipárne, naložení PCB sudov a kontaminovanej pôdy a ich následnom naložení do kontajnerov certifikovaných na uloženie takéhoto odpadu. "Ide o hermeticky uzatvorené kontajnery, odkiaľ je vylúčené ich presakovanie do okolitého prostredia," informoval Budaj. Naplnené kontajnery budú uskladnené v areáli do doby, kým ministerstvo životného prostredia nezazmluvní spoločnosť, ktorá bude schopná PCB látky zlikvidovať, pravdepodobne spálením. Odstránenie skorodovaných sudov z ošipárne by malo podľa Mikulcových slov trvať približne dva týždne.

Ešte v tomto roku, v prípade priaznivého počasia, by mali hasiči začať aj s likvidáciou takzvaného prameňa, miesta v neďalekej zvernici, kde je pod zemou uložené dosiaľ neznáme množstvo sudov z PCB látkami, ale i inými toxickými látkami z výroby bývalého štátneho podniku. "Až otvorenie terénu ukáže, koľko je tam objemu a ako s tým nakladať," skonštatoval Budaj.

V tretej lokalite, v takzvanej teplárni, sú sudy podľa jeho slov uložené bezpečne, preto tam zotrvajú do doby likvidácie všetkých sudov s toxickými látkami, ktoré v rámci záchranných prác hasiči z areálu odstránia a uložia na bezpečné miesto.

"Toto je prvý krok, aby sme pomohli ľuďom v tomto regióne začať odstraňovať to, čo ich dlhé roky trápilo," zhodnotil začiatok prác Mikulec a pripomenul, že procesu samotnej likvidácie PCB sudov predchádzali nielen technické a legislatívne, ale aj procesné prekážky. Ako doplnil, záchranné práce sa realizujú v dvoch fázach, pričom prvú ukončili hasiči vo štvrtok (4. 11.). Išlo o prípravu terénu na pohyb ťažkých mechanizmov a tiež na špeciálne zhotovené kontajnery. Ministerstvo vnútra nateraz na likvidáciu envirozáťaže v Strážskom disponuje sumou 500.000 eur.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, čo spoločnosť išla do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu aj majiteľ susedných pozemkov. Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády.