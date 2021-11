Kolíková chce čoskoro predložiť návrh týkajúci sa aj drog: Jedna vec ministerku mrzí

Návrh upravujúci tresty aj za držanie drog chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložiť do legislatívneho procesu ešte tento mesiac.

Mrzí ju debata, ktorá okolo témy nastala. Tvrdí, že s poslancami OĽANO mala zhodu na potrebe zmeny. Jej návrh sa má týkať komplexnejšej zmeny nastavenia sankcií za trestné činy.

S poslancami OĽANO sa Kolíková podľa svojich slov dohodla, že zmena bude súčasťou právnej úpravy, ktorú chce predložiť v paragrafovom znení už tento mesiac do legislatívneho procesu. "Chceme sa pozrieť na sankcie spôsobom, že nie automaticky bude prichádzať trest odňatia slobody, ako je tomu teraz. A to aj pre trestné činy súvisiace s drogami, kde si viem napríklad predstaviť, že by bol vytvorený priestor na to, aby sme so zachytenými užívateľmi pracovali aj inak, než ich len trestať, napríklad presmerovať ich pod dohľad odborníkov," povedala pre TASR Kolíková.

Koaliční poslanci z OĽANO, Za ľudí a Sme rodina v piatok avizovali, že podávajú novelu Trestného zákona, ktorá má umožniť zníženie trestov a tiež možnosť pre sudcov udeliť iný trest, napríklad tzv. ochranné liečenie. Trestné sadzby za držanie ľahších drog na vlastnú spotrebu by sa vďaka tomu mohli znížiť. Dodali, že návrh upravujúci túto problematiku mala predložiť Kolíková, no keďže k tomu nedošlo, podali vlastný. Parlament by mal o novele rokovať už na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 23. novembra.