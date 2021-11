Šeliga a Čekovský reagujú na odporúčané zmeny pravidiel: Očkovaní musia mať v tomto výhody

Štát by mal v prvom rade vedieť skontrolovať nariadenia a vedieť si vynútiť ich dodržiavanie. To musí platiť pri akýchkoľvek zmenách pravidiel. Myslí si to poslanec Kristián Čekovský (OĽANO).

Poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí doplnil, že očkovaní musia mať výhody, napríklad v tom, aby mohli ísť do reštaurácie aj v čiernych okresoch. Zvýhodnenie očkovaných a zmenu pravidiel v čiernych okresoch odporúča konzílium odborníkov. Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Konzílium odborníkov odporúča zaviesť tieto prísne opatrenia! "Pre nás je v prvom rade zásadné, aby sa súčasné opatrenia a nariadenia dokázali kontrolovať a aby si štát dokázal vynútiť ich dodržiavanie. Štát si musí vedieť skontrolovať, či majitelia prevádzok dodržiavajú opatrenia," povedal Čekovský na piatkovej tlačovej konferencii v parlamente. Zastal si tiež policajtov, ktorí si robia svoju prácu poriadne tak, ako to predviedli napríklad policajti v Piešťanoch pri zásahu v supermarkete. "Či už bude niekde povolený vstup iba očkovaným, vždy bude platiť, že štát si musí vedieť skontrolovať, či majiteľ prevádzky opatrenia dodržiava," dodal. Podľa Šeligu nedáva veľký zmysel, pokiaľ v čiernych okresoch môžu reštaurácie vydávať jedlo iba cez okienko. "Ak posilníme kontrolu, mali by sme napríklad reštaurácie otvoriť pre očkovaných," povedal. Je podľa neho prirodzené kontrolovať COVID pasy, keď chcú zamestnávateľ či prevádzky vedieť, či tam majú ľudí, ktorí sú očkovaní alebo majú negatívny test. Nejde podľa neho o neprimeraný zásah, ako dodáva, funguje to aj v okolitých krajinách. Treba podľa neho ukázať očkovaným, že sú zodpovední a majú mať za to výhody. Odborníci pritvrdili! Zavedú sa COVID passy v práci a pandemická PN len pre zaočkovaných? Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných proti ochoreniu COVID-19 v čiernych okresoch. V piatok o tom informovala členka konzília Elena Prokopová. Zároveň chcú zvýhodniť očkovaných. Ako však zdôrazňujú, úľavy môžu mať len vtedy, ak budú pre nezaočkovaných platiť obmedzenia a očkovaní budú dodržiavať stanovené podmienky. V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa odborníkov vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia.