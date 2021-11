Vakcinácia je v plnom prúde: Koľko Slovákov je už zaočkovaných treťou dávkou?

Treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bolo k strede (3. 11.) na Slovensku zaočkovaných 74 333 osôb.

Vyplýva to z informácie, ktorú zverejnil na svojej stránke Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Celkovo bolo na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotných informácií (NCZI), na ktoré sa štátny ústav odvoláva, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 2 513 527 osôb a druhou dávkou 2 310 101 osôb. Na Slovensku sa pri tretej dávke nateraz očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorou zaočkovali 69 822 osôb, a vakcínou Spikevax od spoločnosti Moderna, ktorou zaočkovali 4511 osôb.

Rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 oficiálne v stredu 13. októbra podvečer. Očkovanie treťou dávkou je dobrovoľné, určené je pre pacientov s oslabenou imunitou.

Od 26. októbra sa spustila registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nahlasovať sa na ňu môžu aj ľudia nad 18 rokov. Rezort však avizoval, že by chcel, aby tretiu dávku dostali ako prvé najviac ohrozené skupiny. V prípade, ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.