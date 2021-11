Dvojitý škandál: Cestovala Sulíkova dcéra do Dubaja za štátne?! Reakcia rezortu na fiasko s pasmi

Papalášske maniere? Únik osobných údajov, ktoré niekto zavesil na verejné úložisko, odhalil pikantné tajomstvo.

Na svetovú výstavu EXPO do Dubaja okrem šesťdesiatky zástupcov štátu letela aj dcéra ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53) Alexandra (27). Tá tam pôsobila akoa s ministerstvom svojho otca uzatvorila zmluvu o spolupráci. Odmena za jej služby je síce nula eur, no samotná cesta do Spojených arabských emirátov mala podľa zmluvy byť na náklady štátu. Ako to vysvetľuje Sulík?

Krátko pred odletom delegácie do Dubaja podpísalo ministerstvo hospodárstva so Sulíkovou dcérou zmluvu o poskytnutí odborného poradenstva, ako prezentovať Slovensko. Robiť tak má priamo na mieste v Dubaji, a to približne týždeň od konca októbra do 5. novembra.

Pozorný čitateľ kontraktu si všimne, že je v nej nasledovná formulácia: „Objednávateľ sa zaväzuje, že podľa zákona o cestovných náhradách poskytne cestovné náhrady a výdavky za leteckú prepravu leteckým útvarom ministerstva vnútra a späť.“ V praxi tak Sulíkova dcéra letela na výstavu, kde sa Slovensko prezentuje napríklad vodíkovým autom, za štátne peniaze.

Sulík vysvetľuje

Podľa rezortu hospodárstva, ktorému Sulík šéfuje, tam i šla ako expertka na energetické právo. Alexandra Sulíková totiž pôsobila ako koncipientka v bratislavskej advokátskej kancelárii. Sulík tvrdí, že s dcérou bol od začiatku dohodnutý tak, že si kompletné náklady na cestu vrátane letov a ubytovania hradí sama.

„Poviem otvorene, že ma jej záujem potešil, pretože svoje deti vídam minimálne, preto som s jej účasťou súhlasil, aby sme mohli aspoň takto skĺbiť prácu s časom stráveným spolu,“ reagoval Sulík. Otec aj dcéra Sulíkovci tak napríklad ani nebývajú v hoteli, kde sú ubytovaní ostatní členovia slovenskej delegácie, ale prenajali si súkromné ubytovanie za vlastné prostriedky.

„Nikdy by som si nedovolil využívať prostriedky štátu na takýto účel. Takých majstrov sme tu už mali a kritizovali sme ich za to,“ dodal Sulík. Rezort tvrdí, že ide o bežný typ zmluvy, aký sa v takýchto prípadoch uzatvára. Aj v prípade iných účastníkov zahraničných ciest sa podľa nich zvykne postupovať tak, že náklady uhradia cestujúci dodatočne, až keď je cesta po jej skončení vyúčtovaná.

Alexandra Sulíková od roku 2019 pracovala ako koncipientka v právnickej kancelárii Ius Aegis. SME si tiež všimlo, že na konci októbra podpísala táto kancelária zmluvu o poskytovaní právnych služieb s ÚRSO za 51 000 €. Práve to spadá do pôsobnosti Sulíka.